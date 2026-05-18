香港买电器系智商税？ 网民买淘宝「同款风筒」悭$800 呻香港价贵系畀租金 1疑点引全网质疑......

随著跨境网购普及，不少消费者习惯在网上平台寻找平价商品。近日，一名网民在社交平台分享以低价购入淘宝版风筒的经历，并认为在香港购买同类电器是缴交「租金」。事件随即在网上讨论区引起广泛关注，引发大众对于网购高功率电器安全性的热烈讨论。

淘宝网购「同款风筒」悭$800？ 网民呻：港版我谂有$600俾咗喺租金

有网民在社交平台发文，指发现同一型号的风筒，在淘宝购买可以节省近$800。 （《奶酪陷阱》剧照）

有网民在社交平台Threads上发文分享个人网购经历。事主表示，某知名品牌的同一型号风筒在香港售价高达$1000，但他于淘宝购入的「包装烂咗嘅」同型号版本仅需$189人民币。事主认为，香港版高昂的定价中，有部分是「俾咗喺租金同埋个两脚转三脚插」。

事主在帖文中详细比较了不同版本风筒的使用体验。她表示自己同时在香港拥有港版、日版及内地版风筒，对于不同版本的具体差异，事主形容内地版「新啲嘅版本好嘈，负离子味好淡，但胜在有自动冷热吹」；而日版则「安静啲，负离子味浓好多保湿好多」。

网民担忧：里面安唔安全无人保证到

有网民担忧，该批指明有「包装瑕疵」的特价风筒，可能是「过唔到QC」的瑕疵品或山寨盗版货。

相关言论其后被转发至网上讨论区，引起网民热议。部分网民认同香港实体店物价高昂，留言指「香港买电器系智商税」，并认为「留港消费真系傻仔」。

然而，绝大多数网民对高功率电器的安全性表示强烈担忧。不少留言指出大功率电器存在火警风险，直言「大watt数电器，你觉得无事就ok，我就唔会因为差几百蚊揾命博」，更有人严厉批评事主「痴Ｘ线，风筒都贪平乱买」。

此外，有网民理性分析，该批指明有「包装瑕疵」的特价风筒，可能是「过唔到QC」的瑕疵品或山寨盗版货，警告「里面安唔安全无人保证到」，若电线过幼随时会导致电流过大而发热。亦有过来人分享惨痛经历，指家人曾购买内地的发热电器及恤发器，结果「烧Ｘ左2块拖板」。

《星岛头条》正向相关品牌了解，截稿前未获回复。

