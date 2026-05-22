生果金、长生津「双粮」今起发放！最多获派$8,690 长者群组热议 3大注意事项免被DQ

生果金双粮｜长生津双粮｜政府派钱是市民最关心的议题之一。政府于今日（5月22日）起向现时合资格领取生果金及长生津的长者，发放俗称「双粮」的额外一个月津贴，有关款项将陆续以自动转帐方式存入银行户口。《星岛头条》就为各位老友记详细整理「双粮」的发放详情及注意事项，确保大家能顺利领取福利。

生果金、长生津「双粮」5.22起发放 合资格长者最多获派$8,690

根据2026至27年度《财政预算案》的最新安排，政府为多项社会保障计划的受助人，包括高龄津贴（生果金）、长者生活津贴（长生津）及伤残津贴等，提供额外一个月津贴（俗称「双粮」）。在早前未有确切日期时，已有不少老友记在讨论区上热烈讨论「双粮」的发放时间。

无须额外手续 「双粮」以自动转帐方式存入

政府今日（22日）正式宣布，这笔额外津贴将由即日起透过自动转帐方式，分批存入各位受助人日常收取津贴的指定银行帐户中，无须亲自前往办理任何额外的申请手续。是次安排预料能为约176万名社会保障受助者，以及大约5.6万个职津家庭提供适当的经济支援。

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生果金、长生津双粮发放详情｜长者可额外获多少津贴？

生果金、长生津双粮发放金额

这次「双粮」是指发放额外一个月的津贴。换言之，在发放月份，长者除了原有的每月津贴外，将会再收到一笔相同金额的款项。以调整后的新标准计算：

高龄津贴（生果金）： 原有每月津贴：$1,675 发放「双粮」月份将收到总额：$3,350（$1,675 x 2）

长者生活津贴（长生津）： 原有每月津贴：$4,345 发放「双粮」月份将收到总额：$8,690（$4,345 x 2）



3大注意事项 小心错过获派「双粮」

为免因资格问题而错失福利，长者们应特别留意以下三大要点：

1. 离港宽限

根据规定，领取津贴的长者在付款年度内，离港日数不能超过指定上限（现时为90天）。虽然「双粮」发放对此有特别安排，但仍建议长者留意自己的离港纪录，以免影响正常津贴的领取资格。

2. 更新个人资料

如果曾搬迁、更换电话号码或银行户口，必须尽快通知社会福利署更新资料。错误或过时的资料可能导致无法按时收到津贴。

3. 资产豁免期

针对「长生津」的申领人，政府在计算一次性「双粮」时，通常会提供一年的豁免期，即这笔额外款项在一年内不会被计入资产审查。

资料来源：社会福利署、香港特别行政区政府新闻公报