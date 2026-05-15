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沙田伟华中心还原《寒战1994》启德机场！立案法团贴告示1句笑爆网民：套戏我有份㗎

生活百科
更新时间：15:20 2026-05-15 HKT
发布时间：15:20 2026-05-15 HKT

由十多位影坛巨星联袂主演的警匪巨作《寒战1994》上映至今逾十日，港澳两地累积票房已强势突破 2,500 万港元。除了节奏紧凑的剧情令观众大呼过瘾，戏中一幕高度还原90年代的启德机场亦成为焦点，这个充满年代感的场景，正是取景自「沙田伟华中心地下」。近日，伟华中心立案法团于大堂贴上告示，亲解拍摄地点正是位于屋苑第2座地下大堂，惟当中1句意外引起网民热议，不少网民爆笑留言，「套戏我有份㗎！」、「多谢伟华中心！」即看下文了解详情。

沙田伟华中心还原《寒战1994》启德机场！ 立案法团贴告示1句笑爆网民

电影《寒战1994》讲述1997年回归前夕警界、商界与黑道之间的激烈角力，其中一幕重现90年代启德机场离境大堂场景，被网民发现拍摄地正是位于「沙田伟华中心地下」，经过剧组一番「巧手」翻新，加装昔日标志性的黄色告示牌和经典座椅，再配合饰演空姐与乘客的临时演员，最终成功将商场化身为机场大堂。

随著电影热映，近日有网民发现伟华中心立案法团在大堂贴上告示，正式向住户解释，电影《寒战1994》及其续集《寒战1995》中的「启德机场」场景，均于2024年7月中旬在该屋苑第二座地下大堂取景，更在末段提到：「希望各业户能明白，伟华中心也曾为本地电影制作出过一分力。」更附上多张拍摄现场的照片。

网民爆笑：套戏我有份㗎！

告示未段仿似「认叻」的语气，意外引起大批网民爆笑，「伟华中心：妈咪你睇吓！我有份上电视啊，套戏我有份架！」、「多谢伟华中心」、「我系沙田友，感到光荣」、「伟华法团有啲可爱」、「法团有份keep到大厦咁旧，抵赞」、「用心良苦呀，振兴香港电影业。」

图片及资料来源：FacebookThreads

文：Y

延伸阅读：《寒战1994》神还原90年代启德机场 网民揭真身原来系沙田旧商场 大改造后获赞：神级美术

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