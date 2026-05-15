屈臣氏快闪88折优惠！精选产品买一送一折上折 再送$50电子优惠券
发布时间：11:36 2026-05-15 HKT
屈臣氏经常推出各种优惠，满足市民日常所需。今个星期五，屈臣氏再度带来限时惊喜，于指定门市推出全场无门槛88折优惠，更有多款精选产品买一送一，配合信用卡优惠，绝对是补货扫货的最佳时机！
屈臣氏激笋88折优惠 折上折轻松扫货
想为家中补给日常用品？或是想入手心仪已久的护肤品？机会来了！在2026年5月15日（星期五），「易赏钱」会员只需亲临指定的屈臣氏分店，即可享受全场无门槛88折优惠。从个人护理、保健品到美妆好物，都能以更实惠的价钱入手，让您轻松添置所需。
除了全场折扣，屈臣氏更有一系列精选产品提供额外优惠，让折扣叠加，悭得更多。当中不容错过的包括：
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精选WHISPER产品及头发护理产品：均享有「买一送一」优惠，是补充日常库存的好机会。
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全线SWISSE产品：购买第二件即享半价，适合注重健康的您补充各种维他命及营养品。
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OLAY 水感透白光曜精华乳：想肌肤焕发光泽？此产品「买二送一」，配合88折后平均每件仅$175.4，性价比极高。
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ATORREGE AD+深层保湿精华：专为干燥及敏感肌肤而设，能深层滋润，优惠期间享85折，再加88折后折实价为$291.7。
汇丰信用卡专享优惠 大派$50电子优惠券
精明的消费者当然不会错过任何赚取回赠的机会。屈臣氏与汇丰信用卡合作，带来加码优惠。由即日起至5月31日，于屈臣氏门市或网店以任何汇丰信用卡单一签账满HK$500，即可获赠HK$50屈臣氏电子优惠券。同时，购买指定类别产品，如精选益生菌或护肤美妆产品，满指定金额亦可获赠现金优惠券，供下次购物时使用，实现「愈买愈悭」。
屈臣氏优惠详情
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推广日期：
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指定分店全场88折优惠：只限2026年5月15日（星期五）
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汇丰信用卡优惠：由即日起至2026年5月31日
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精选益生菌产品优惠：由即日起至2026年5月19日
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指定分店列表： >>按此<<
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主要优惠：
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全场88折：易赏钱会员于指定屈臣氏门市尊享。
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汇丰信用卡回赠：签账满HK$500送HK$50电子优惠券。
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健康产品回赠：买精选益生菌产品满$488送$60优惠券。
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美妆产品回赠：买护肤/美妆产品满$150送$50优惠券。
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注意事项：
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88折优惠不适用于购买礼券、初生婴儿奶粉、及部分指定产品。
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所有优惠及赠品数量有限，售/送完即止。
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优惠受条款及细则约束，详情请参阅店内宣传品或向店员查询。
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如有任何争议，屈臣氏保留最终决定权。
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