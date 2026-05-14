外佣用餐疑受辱罗生门？侍应被指歧视「工人唔好入嚟食嘢啦」 餐厅澄清：从未讲过任何歧视性言论

外佣放假外出用膳疑遭歧视？近日，有雇主于网上发文控诉一间东南亚餐厅疑似歧视外地佣工，称家佣与朋友假日前往用膳时遭无理阻挠，又指侍应表示：「你哋工人嚟㗎唔好入嚟食嘢啦」，质疑餐厅涉嫌种族及家庭岗位歧视。帖文引起网民热议，不少网民为家佣抱不平：「好过份，点可以咁样对个姐姐」。事件经网络发酵，涉事的餐厅发声明澄清，否认员工曾发表涉歧视言论，疑因沟通问题而产生误会，希望能向家佣与朋友亲自致歉。

外佣用餐疑受辱现罗生门？侍应被指歧视「工人唔好入嚟食嘢啦」

工人姐姐离乡别井来港工作，不少家庭视外佣为家中一份子。最近，有雇主于网上发文表示家佣与朋友于母亲节当日，前往位于启德的新泰东南亚餐厅用餐，当时餐厅先安排其他后到的客人入座，「个侍应仲要同佢哋讲呢度冇特价，你哋工人嚟㗎，唔好入嚟食嘢」。

雇主又复述家佣与其朋友当时的回应：「工人姐姐朋友话我哋有钱食饭㗎」，惟仍等候多时才被安排入座，期间仍诸多阻拦。雇主认为侍应的言论明显有歧视成分，直言外佣放假也是普通人，「点解唔俾佢哋入去食饭」，怒斥餐厅看不起工人姐姐，「呢啲睇唔起人嘅餐厅绝对唔值得我哋再去帮衬」。

网民抱不平：凭咩歧视人！

帖文引起网民热议，大多力撑外佣值得被尊重，「大把姐姐仲local过香港人，好多都真心钟意香港，呢间嘢凭咩歧视人」、「会比返几分尊重，离乡别井打工养家！仲要无拎香港人资源」、「点可以咁样对个姐姐，佢哋打工好似香港人打份工咁，我哋都系平等平起平坐」。同时，有网友认为外佣有消费能力，不应轻视她们，「我以前卖波鞋，姐姐好舍得买嘢俾屋企人，成千蚊对波鞋面不改容！」、「好多姐姐都好舍得洗钱，而且唔麻烦」、「『我哋有钱食饭㗎』，呢句心酸，太差啦！」

不过，有网民认为需查证工人姐姐的言论是否属实，或可能因误会而致，「好难相信宜家呢个年代，打份工姐，会咁样讲？真唔真呀？姐姐有冇咩误会？」、「唔系话帮间餐厅，你系咪确定你姐姐无加盐加醋」。

餐厅发声明澄清：从未讲过任何歧视性言论

由于事件于网上持续发酵，新泰东南亚餐厅于网上发表声明，列3点澄清事件。餐厅指，得悉事件后已第一时间向员工查问当时情况，指母亲节当天订座爆满，所以他们必须要留位予订座客人，「并非刻意不让现场walk-in客人入座」。其次，餐厅表示仅平日提供下午茶8折优惠，事发当日全线分店不设任何折扣优惠，「并非单独对工人姐姐或佢嘅朋友讲，绝对没有针对特定人群有不同标准」。

餐厅澄清，当日向每一位客人解释母亲节当天暂停下午茶优惠，所有食品收取正价，员工尝试以英文与工人姐姐沟通，「若果同事表达得唔清晰，令佢哋误会，我哋深感抱歉，但我哋必须严正澄清，从未讲过任何侮辱性或歧视性嘅言论。」餐厅表示诚意邀请工人姐姐与朋友再次光临，希望能够亲自道歉并送上小小心意，最后一再强调：「我哋绝无歧视任何客人」。

文:RY

资料及图片来源:Threads、餐厅官方Facebook