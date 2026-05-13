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长沙湾屋苑现「垃圾虫」？长者小聚狂扔垃圾入草丛 网民力劝不果叹：呢区鼠患已经好严重

生活百科
更新时间：14:44 2026-05-13 HKT
发布时间：14:44 2026-05-13 HKT

各大屋苑范围不时会有长者在公园等公共地方小聚「倾计」，甚至会带备水果或小吃边食边倾。不过，近日有街坊网民投诉，指长沙湾一带存在鼠患问题，近日在屋苑更惊见「垃圾虫」，有长者在小聚时将垃圾弃置于草丛中，「食完啲橙皮、蕉皮，小食全部掉晒入草丛入面」，表示曾上前好言相劝，惟事后发现「橙皮、纸杯仍然存在」，最终决定在社交平台公开事件，详情即看下文！

长者屋苑小聚乱扔垃圾入草丛 街坊不齿相劝无效

日前，有网民于社交平台发文，表示长沙湾、深水埗一带鼠患严重，「荔枝角道又有蔬菜批发市场」，近日更发现长沙湾丽翠苑有数名长者在公园小聚时，随便弃置食物残渣，「食完啲橙皮、蕉皮，小食全部掉晒入草丛入面」。楼主直言「聚集一齐食嘢倾计无问题」，但认为该数名长者的行为自私，未有顾及屋苑其他居民及环境卫生的问题，「你地（哋）有冇谂过清洁工人几辛苦」？

楼主称，当日目击长者将垃圾扔入草丛时，已即场拍片纪录，同时亦有上前相劝，「行埋去同你地（哋）讲，话我已经拍左（咗）片，影底晒你地（哋）咁既（嘅）行为，然后你地（哋）先话会执番晒啲垃圾。」惟最终发现他们未有履行承诺，「橙皮、纸杯仍然存在」。

楼主奉劝认识涉事长者的街坊，需要作出教育，「无人想老鼠入屋，垃圾要掉入垃圾桶」，又谓即使将垃圾掉落地，「起码清洁工都唔使咁辛苦，行入草丛好易俾啲树枝刮亲」。

食环署难入屋苑范围执法？

有网民留言建议楼主下次遇到相同情况报警处理，「一人千五啦」，惟有人指出该范围属屋苑公共空间，「未必会系由食环／警察开告票」。

根据香港法例，食环署的执法权力需视乎屋苑的性质，如涉事地点为私人屋苑内部范围，意指平台、走廊或会所，则属私家街道或土地，食环署执法人员通常不会进入，需由屋苑管理处根据《大厦公契》处理。

如涉事地点为私人屋苑的「公众地方」，意指为公众可随时进入，食环署仍有权根据《定额罚款（公众地方洁净及阻碍）条例》发出定额罚款通知书。而乱抛垃圾罚款早于2023年下旬提高至3,000元。

文：TF

资料及图片授权：ec_fpc@Threads；资料及图片来源：食环署、星岛图片库

延伸阅读：公屋男户主与妻吵架被赶出门！求问排1人单位要几耐 网民献策做1事可排快3年？

 

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