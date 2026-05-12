内地女惊叹港人返工无怨言：「都是高精力人群」 网民列4大原因：靠一口气撑住

中港两地虽仅一河之隔，但却有著截然不同的生活习惯与工作模式。近日，有内地网民在小红书发文，形容「香港人都是高精力人群」，惊叹接触的港人都对上班毫无怨言。帖文随即引发大量网民共鸣与热议，对此有网民列4大原因说明，慨叹港人都是「靠一口气撑住。」即看下文了解详情。

内地女惊叹港人返工无怨言？ 称「香港人都是高精力人群」

近日，有内地网民在小红书上发文，形容港人是「高精力人群」，意指是拥有极强身体与心理能量，情绪稳定、抗压能力强且工作高效率的人。楼主又提到，她在职场上接触过不少香港人，他们大多对于工作上的事情毫无怨言，也没有过多的负面情绪，「返工就返工，某得话说（没话可说）」，更形容香港人像「黄色海绵（海绵宝宝）」，对工作充满热情，「没有太多怨言，说干就干。」

网民列4大原因：靠一口气撑住

帖子引起网民热议，有人认为港人在职场上的性格的确如此，「香港人有句口头禅，得闲死唔得闲病」、「靠一口气撑住」、「路上个个丧尸一样，只能说香港人很多都是上班就拼命上，玩也拼命玩」、「大城市都差不多，人前就是无情的工作机器，回家后就瘫倒了。」

有网民则列出「高精力」背后真相，指香港生活成本高、生活压力大，必须努力工作才能生存，「生活成本高，不工作就没饭开」、「住房，生活费高企」、「我觉得是生活压力太大被逼迫，房租生活费本身就很高，如果不工作就会面临非常差的生活环境」、「（香港）也是高压力的生活场所。」

此外，两地职场文化不同，港人工作时相当讲求效率，「因为人家没有内耗，没有不清晰的指令，没有刷纯在感的领导且不用替人背锅」、「有抱怨的时间都已经够把事做完，那还不如直接做，为什么要浪费时间去抱怨。」最后，有网民笑言：「低精力都在家待著」、「因为低精力的不出门你见不到。」

图片及资料来源：小红书@Fi一下啦

文：Y