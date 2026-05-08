Lost Stars Livehouse宣布5月底结业！易址重开不足2年 曾叹「餐饮寒冬艰难」 邓建明/刘以达为座上客

近年本地各行各业的经营环境面临不同程度的挑战，其中音乐展演空间（Livehouse）的营运生态及发展一直备受关注。本地知名现场音乐场地Lost Stars Livehouse曾于2024年结业后再重开，惟两年后宣布将于今年5月暂停营业，「以几场相聚，作为句点」，再次与乐迷道别。

Lost Stars Livehouse宣布5月底结业！易址重开不足2年 曾叹「餐饮寒冬艰难」

提到Lost Stars Livehouse，相信不少人都会想到本地乐队my little airport歌曲《诗歌舞街》的一句歌词，「那晚看Russian Red大角咀表演，你与我竟会再遇见」。本地现场音乐场地兼餐厅Lost Stars Livehouse原位于大角咀，曾于2022年宣布结业，不久后搬至尖沙咀K11 Art Mall重开。惟不足两年后，店方宣布将于5月底暂停营业。

据官方社交平台帖文表示，餐厅预计营业至5月底，形容这次的暂别「是道别也是道谢」，并表示心中「带著仍然闪亮和温热的感激」。虽然未有明确交代结业原因，但店方曾于今年1月发感叹「2025年的餐饮寒冬艰难得很」。

为了与一直支持他们的乐迷好好说再见，店方计划在最后的日子里举办告别活动，希望「以几场相聚，作为句点」，借此「为这段时光轻轻谢幕」，其预告稍后发放活动详情，呼吁乐迷密切留意最新消息。

开业至今举办逾千场表演 吴林峰／雷同二友曾演出

Lost Stars Livehouse由三位老板合伙创办，2018年选址大角咀奥利坊开业，至2024年4月以一句「有缘再续」短暂告别乐迷，两个月后宣布在尖沙咀K11 Art Mall重开，坚持为本地音乐人提供演出平台，以及向观众介绍不同音乐类型。多年来，Lost Stars Livehouse举办超过千场现场音乐演出，per se、吴林峰、雷同二友等创作人以往亦曾在此演出，邓建明及刘以达等资深音乐人也曾为座上客，对独立音乐人的发展起了不容忽视的作用。

Lost Stars Livehouse

地址：尖沙咀河内道18号K11购物艺术馆2楼222A号舖

电话：24558593 / 61358593 （WhatsApp）

营业时间：星期一至日11:30 - 19:30

结业日期：2026年5月底

来源：loststarslivehouse@Instagram

文：LW