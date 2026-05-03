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将军澳沦最被误解的社区？居民不满被嘲「垃圾区、港版加沙」 列举2大好处反击：住到唔舍得搬

生活百科
更新时间：11:00 2026-05-03 HKT
发布时间：11:00 2026-05-03 HKT

香港各区均有其独特面貌，但有时亦会引来一些标签化的戏称。近日，有网民在社交平台发文，列举多个外界对将军澳区的负面标签，包括「垃圾区」、「港版加沙」、「扮上菜」等，感叹「明明咩都冇讲过，都总有班人会冲出黎话你」。此帖文引发网民热烈讨论，不少将军澳居民纷纷现身说法，为自己所居住的社区平反。

将军澳网上多负评？被指「扮中产拎优越感」

将军澳区久不久就成为网上的讨论话题。 （资料图片）
将军澳区久不久就成为网上的讨论话题。 （资料图片）
有网民在社交平台上发文大呻，指每当在网上提及将军澳，总会惹来带有攻击性的批评。
有网民在社交平台上发文大呻，指每当在网上提及将军澳，总会惹来带有攻击性的批评。

有网民在社交平台上发文大呻，指每当在网上提及将军澳，总会惹来带有攻击性的批评，例如形容该区为「垃圾区」、「港版加沙」，甚至嘲讽居民「扮中产」、「大种乞衣区」。

该网民在帖文中详细列出他所见过的各种标签，例如「将军澳狗也不Ｘ」、「垃圾堆扮上菜」、「学人拎优越感」、「将军澳扮咩中产」等。他对这些言论感到无奈又好笑，并总结这些发表攻击性言论的人可能是因为生活不顺遂，才需在网上发泄，直言他们是「自卑变自大」。

将军澳居民留言力撑 「有山有海交通好」

帖文一出，随即引起两极化的讨论。大部分留言的网民都为将军澳平反，认为该区「不知几正」。他们指出，区内交通方便，尤其前往港岛东商业区仅需约半小时，反驳「好远」的说法。有居民表示，「将军澳出旺角、尖沙咀、中环、铜锣湾都只系半个钟左右」。

在生活配套方面，网民称赞区内环境「舒服又干净」，不但「有山有海」，而且商场林立，配套完善，甚至有网民提到「几乎每个站都有间寿司郎」，足以满足居民日常所需。有不少居民力证，自己对将军澳区生活非常满意：「住到唔舍得搬」、「我由细到大都住将军澳，唔明啲人话有咩唔方便」。

网民：最紧要自己住得开心

不过，亦有网民提出反对意见，认为将军澳确实存在缺点。有意见指该区天气潮湿，「一回南就室内好似落大雨咁」，而且蚊患较为严重。此外，食物选择单一，多为连锁式商场餐厅，也是部分人认为的不足之处。

这次网上争议突显了香港社会存在的「地区刻板印象」。大部分居住在将军澳的网民对社区有强烈的归属感和认同感，并认为外界的批评源于不了解或嫉妒心态。综合网民意见，大家普遍认为，无论居住在哪一区，「最紧要自己住得开心」，无需过分在意他人的眼光。


资料来源：Threads 

 

早前报道：港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生

 

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