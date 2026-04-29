随著诈骗手法日新月异，市民对不明来历的文书警觉性显著提高。一名市民近日在社交平台分享收到一份疑似政府统计处的信件，却因纸质异常而怀疑遭遇骗局，直呼：「伏味浓！香港的骗局真系层出不穷。」引起网民热议。

政府信真伪引热议！港人收统计处信件因1事质疑受骗「伏味浓」

政府信真伪引热议？港人收统计处信件因1事质疑陷骗局「伏味浓」 网民：有怀疑就去核实

最近有港人于Threads发文，指收到一份印有「政府统计处」及「综合住户统计调查」字样的信件，却因纸质异常而怀疑遭遇骗局，事主将其与朋友收到的政府公函进行比对，认为该信件的纸质有所不同，形容「从未见过呢啲纸质嘅政府部门信，对比朋友收到的，有明显不同。」更直呼：「伏味浓！香港的骗局真系层出不穷。」

网民：有怀疑就去核实

对于事主的怀疑，网民意见两极。部分网民认为事主过于敏感，指出信件上的细节符合政府运作逻辑，留言笑指：「有政府统计处㗎㖞，师兄Factcheck 吓先㖞」；更有网民详尽解释：「但凡年份1字尾系全面普查，6字尾系小查，我之前都收过，应该是正常！」、「综合住户统计唔系人口普查，但都系属于统计处的恒常统计项目。」

亦有网民针对纸质问题提出解释，指「有一排政府换咗纸，好薄，而家好似又换返」，并质疑诈骗集团难以伪造邮局邮戳，「贴邮票就话一眼假啫，邮局印都有假？」、「骗徒唔会拎去邮局打邮费已付」、「人哋邮局寄得俾你就真架啦」不过，也有另一派声音支持事主的警觉性，认为「有怀疑系好事，好过真系畀人呃钱。」并建议：「你可以打电话向统计处核实内容」、「有咩怀疑咪打1823问啰。」

《星岛头条》记者曾就此事向政府统计处查询，惟截至发稿前，相关部门尚未作出正式回复。

来源：Threads

文：M