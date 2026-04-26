内地「暴走团」杀入将军澳？公园大播音乐落力揈 网民狠批扰民：极度自恋自私

「暴走团」杀入将军澳？近年，在公众地方进行的集体健身活动愈发普遍，惟不论在内地抑或香港，均时有因声浪问题而引发争议。日前，有网民于社交平台分享影片，指一群中年妇女在将军澳一个公园内，于晚间大声播放音乐进行团体操，直斥其行为「实在破坏生活宁静扰民」，引起网民热烈讨论。

「暴走团」杀入将军澳唐明公园 大妈播歌整齐跳「佳操」

近日有网民在社交平台上载影片，影片中一群穿著统一制服的年长妇女，跟随节奏强劲的华语歌曲，整齐划一地进行「佳操」。事主愤慨地写道：「不能接受你们这样行为！实在破坏生活宁静扰民，你们已经在国内令好多中国人都反感，为何到香港的都是这样行为真的犯众憎！你们这样做法是自私行为！」

据影片内容，该群体被标注为「将军澳唐明公园佳操队」。「佳操」一名源自内地的「佳木斯有氧健身操」，因其简单易学又号称有多项强身健体作用，在内地中老年群体中非常流行。这种参与者众多、服装统一，并会使用扩音器播放音乐的集体步操活动，在内地常被形容为「暴走团」。近年因规模庞大、声浪过大及占用公共空间，在内地亦引起不少争议，被内地网民形容为继广场舞后「最令人困扰的健身方式」，批评其「丢人现眼」、「一道奇丑无比的风景」。

网民狠批：适当场合做适当嘅嘢

事件触发网民激烈回响，大部分留言均持负面态度。有网民认为此举令「香港真系越嚟越似大陆，冇晒独特」，并指出「呢班大妈跳舞既位其实系进出公园既行人路，真系好X阻街」。不少人批评活动参与者的心态，形容是「私底下极度自恋、自私同无自知之明，先可以长期喺公众场合喺度丢人现眼」。

有不少网民认为，据香港法例，在公众地方未经申请使用扬声器或已属违法，而晚上11时后的噪音更是受到《噪音管制条例》规管。亦有网民分享自身经验，表示曾因类似的「广场舞」噪音问题报警求助。

另一方面，有留言认为「个公园咁大，播下歌做吓运动有乜问题？」，但随即遭到大量反驳，指「要去公园系听鸟声风声唔系大妈声」，并强调香港人习惯租用室内场地进行团体练习，在公众地方制造滋扰是「缺德」行为，要求「适当场合做适当嘅嘢」。网民的意见普遍认为，个人或团体进行康乐活动的自由，不应凌驾于公众享受宁静环境的权利之上，「香港人跳舞习惯会租用舞蹈室，体育馆的舞蹈室一点也不贵，最重要不会影响人，相反在街上大放音乐造成滋扰就很缺德」。



资料来源：Threads