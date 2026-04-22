2.28亿六合彩金多宝5.2搅珠！六合彩达人教「尾码」理论选号码 列5大法则增中奖机率？

香港赛马会为庆祝六合彩推出50周年，宣布推出2期50周年金多宝，首期将于5月2日进行搅珠，估计头奖奖金高达2.28亿港元，为史上最高金多宝！近日，有「六合彩达人」提出六合彩的「尾码」研究，更列出「5大法则」的选择方法力图增加中奖机率。详情即看下文！

「六合彩达人」教「尾码」理论买金多宝

香港赛马会宣布推出2期50周年金多宝，首期头奖奖金估计高达2.28亿港元，并于5月2日进行搅珠。有「六合彩达人」近日于社交平台公开六合彩「尾码」研究，务求从搅珠号码的「尾码」入手，从而推算心仪号码，增加中奖机率。

「尾码」的意思就是每个号码的尾数，换言之，在六合彩的49个号码中，就有0至9共10个「尾码」。据「达人」的研究指出，六合彩每期开出的7个号码当中，「通常只会由4至5个尾码组成」，因此，「理论核心大前提」为「不要买齐6个尾码」。例如在一注6个号码中，组合为01、12、23、34、45、46，「尾码」则是1、2、3、4、5、6，6个完全不同的「尾码」，由于有违「理论核心」，所以「中头奖的机率极低」。

推「5大法则」排除法推算心仪号码组合

「六合彩达人」列出「5大法则」，以排除法去推算心仪号码组合。

1. 「太攰要休息」法则：（尾码连开现象）

如1个尾码于上期出现过，例如是17，而今期再重复开出2个或以上，如：7、27，因尾码「7」已出现3次，代表该尾码已「力尽」。建议下期，甚至是未来2至3期，都可将该尾码排除，「最好全部避开」。

2. 「孖公仔揽炒」法则：（同尾相连现象）

如在同一期中，开出2个尾码相同的号码，如：39、49，达人认为「这两兄弟下期通常会『双双阵亡』」，下期可以将39及49「直接飞走」。

3. 「头尾交叉不相见」法则：（极端区间现象）

一个将最细号码（01至09）和最大号码（41至49）的交叉排除法。如今期开出4及49，即是最细尾码为4；最细尾码为9，下期则不会出现「反转的组合」，即是9及44都可以排除。如只出现「其中一只」，另一号码都要「飞走」。

4. 「跟红顶白」法则：（热门现象）

达人表示，只选在过去10期内曾出现过的「尾码」，如某号码已连续10期或以上未曾出现，可以直接放弃。

5. 「影子兄弟与跌波次序」法则：（进阶对照现象）

将尾码分成5组「影子兄弟」，如：01+09、02+08如此类推，除05+0一组外，相加需等于10。然后再按「搅珠机跌波的先后次序」，如今期15为第2个搅出的号码，意味下一期第2个搅出的号码，「极大机率」不会是「尾码」0的号码。

文：TF

资料及图片来源：齐齐研究六合彩！@Facebook、香港赛马会