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李居明-换衣转运法 与举手行运成功密码｜李居明大师会客室

生活百科
更新时间：00:05 2026-04-20 HKT
发布时间：00:05 2026-04-20 HKT

小友问，最近做事觉得不顺利，有何妙招可以转转运？这让我想起我刚刚看了澳门的乒乓球比赛，场上的孙颖莎和王楚钦两个年轻人，真是当之无愧的冠军！而他们在赛场上的表现，提示了我一件非常珍贵的改运技巧。

换衣换发型转运法

我留意到两人打到一半处于落后劣势时叫了暂停。而当他们换了另一件衣服重新走出来之后，气场大变，结果就一直赢到尾！我很留意他们换衣服的举动，特别是衣服的颜色，事后我看了两个人的八字，原来他们后来换上的那件衣服，正正就是他们的「用神」颜色，而之前那件不是。

或许大家都有留意，在网球、羽毛球比赛中，运动员在落后时叫暂停去换件衣服，可以合法地离开球场几分钟，再换一件干爽的球衣，有一种「重新开始」的心理暗示。这其实已经成为了一种很有智慧的文化。

喜欢打麻将的人都知道，如果手风不顺，也会说出去洗手间洗个手转一转运，都有绝佳的改运效果。我曾经教过大家，每当觉得自己最近不顺的时候，就是直接去发型屋换个发型、剪个头发，买件新衣服、换个新手袋，焕然一新，运势就会即刻转一转，非常灵验！你可以试试这个妙招，如果觉得有效果，请来告诉我！

每当觉得自己最近不顺的时候，就是直接去发型屋换个发型，焕然一新，运势就会即刻转一转。
每当觉得自己最近不顺的时候，就是直接去发型屋换个发型，焕然一新，运势就会即刻转一转。
经常做双手举高的动作原来是一种胜利、成功、好运腾飞的加持。
经常做双手举高的动作原来是一种胜利、成功、好运腾飞的加持。

双手举高行运法

我在看乒乓球比赛时，看到选手赢球的那一刻非常兴奋，很自然地做了一个动作，就是双手举高，高声叫好，原来这个动作在心理学研究中非常有名，叫做Victory Pose，原来这是一个「胜利动作」，一个胜利者的本能姿态。

我平时很少做这么夸张的动作，但这刹那我醒悟，这个动作代表胜利，是不是我们平时应该要多做，代表行运呢？我自己现在就经常做，将双手举高，整个人立刻会精神好多，也会开心好多！

这个动作其实就是「八段锦」的第一式「双手托天理三焦」，要求双手翻掌上托，手臂伸直，这与大家看到选手赢球时自然举高双手的姿势如出一辙。

所以，如果你想胜利、想行运，平日在生活中就要多伸手举高，会为你带来好运、胜利与健康！如果你最近觉得诸事不顺利，不用愁，经常举高双手便转运了！

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