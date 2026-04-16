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香港MBTI最新排名出炉！I人竟占超过52% 港人普遍为情感主导的理想主义者？

生活百科
更新时间：19:23 2026-04-16 HKT
发布时间：19:23 2026-04-16 HKT

MBTI十六型人格测试成为近年成轻人探索自我的热门话题。根据16personalities香港地区测试结果，14万名受访香港人中的性格特质稍偏向内向（Introverted）、直觉（Intuitive）、情感（Feeling）、探索（Prospecting）及不定（Turbulent）。

香港MBTI最新排名出炉！I人竟占超过52%

香港MBTI最新排名出炉！I人竟占超过52%
香港MBTI最新排名出炉！I人竟占超过52%
INFP（调停者）以13.54%的比例成为香港最常见的人格类型
INFP（调停者）以13.54%的比例成为香港最常见的人格类型

INFP（调停者）以13.54%的比例成为香港最常见的人格类型，紧随其后的是ENFP（竞选者）和ISFJ（守卫者）。排名前两位的INFP及ENFP均属于情感主导的理想主义者，而位列第三的ISFJ则代表了传统守护者的稳固力量。

此外，数据分析指出，香港受访者在「情感（Feeling）」倾向上，较「思考（Thinking）」高出15.14%，反映香港人在决策与互动上，更重视同理心与人际关系。

INFP、ENFP、ISFJ成主流人格

第一位：INFP「调停者」

INFP外在表现可能文静谦逊，但内心世界却如熊熊烈火，充满著蓬勃的活力与炽热的激情。他们拥有丰富的想像力和创造力，情感细腻，善于从艺术、自然及人际互动中获得深刻感受。这类人格怀有理想主义，重视建立真挚的情感联系，并富有同情心。

第二位：ENFP「竞选者」

被形容为「真正的自由灵魂」的ENFP是天生的外向热忱、心怀善意、思想豁达的群体。他们凭借活泼乐观的姿态，在社交场合中常常成为焦点。然而，他们并非只追求表面的欢乐，其内心深处同样热切渴望与他人建立真挚且有意义的情感联系。

第三位：ISFJ「守卫者」

ISFJ是社会中谦逊低调，如幕后的无名英雄。他们勤奋敬业、专注执著，对家庭和朋友抱有强烈的责任感，并致力于维护传统。尽管他们天性内敛，却具备卓越的分析能力和人际技巧，默默地为身边的人提供无微不至的关怀与支持，是稳定社会的重要力量。

MBTI 16型人格测试香港区完整排名

排名 MBTI人格类型 香港人占比
1 INFP 调停者 13.54%
2 ENFP 竞选者 12.68%
3 ISFJ 守卫者 10.21%
4 ESFJ 执政官 9.97%
5 ISFP 探险家 8.36%
6 ESFP 表演者 7.59%
7 INFJ 提倡者 5.64%
8 ENFJ 主人公 5.26%
9 INTP 逻辑学家 4.95%
10 ESTJ 总经理 4.04%
11 ISTJ 物流师 3.98%
12 ENTP 辩论家 3.82%
13 ISTP 鉴赏家 2.79%
14 INTJ 建筑师 2.69%
15 ESTP 企业家 2.53%
16 ENTJ 指挥官 1.94%

 

资料来源：16Personalities

 

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