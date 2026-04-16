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屈臣氏全场无门槛88折！门市再赚$90现金券 美妆/日用品/保健品折上折

生活百科
更新时间：15:52 2026-04-16 HKT
发布时间：15:52 2026-04-16 HKT

屈臣氏再度推出震撼优惠，为顾客提供一个绝佳的购物时机。只限星期六（4月18日）一天，易赏钱会员无论在门市或网店，均可享受全场无门槛88折的惊喜折扣，从日常必需品到专业护肤品，应有尽有，是时候将心仪好物一次过带回家！

屈臣氏全场无门槛88折 精选好物折上折

 

这次优惠活动的最大亮点，是全场商品无消费门槛即享88折。无论是Dettol的沐浴洁手系列，或是VIRJOY的四层卫生纸，抑或精选的口腔护理产品，都参与此次折扣。更吸引的是，部分产品更提供「买一送一」及「第二件半价」等折上折优惠，让您的节省最大化。例如，购买指定口腔护理产品3件满$159，除了享受折扣，还额外赠送价值$40.9的礼品，绝对是囤货的好机会。

汇丰信用卡派$50优惠券 Alipay减$20

除了直接的折扣，屈臣氏更联同多家银行加码优惠。即日起至5月31日，使用任何汇丰信用卡单一签账满$500，即可获赠$50屈臣氏电子优惠券。若持有已绑定的汇丰easy信用卡或白金Visa卡，在指定会员日（每月8、18、28日）签账满$400，更可享92折优惠。同时，AlipayHK用户在推广期内每月亦有机会享受满$200减$20的优惠，让您的购物体验增添更多惊喜。

门市购物即赠$90现金券 指定产品送$50优惠券

为回馈顾客，屈臣氏在推广期间推出多项赠券活动。凡于门市购买任何产品，即可获赠总值$90的屈臣氏优惠券（$30及$60各一张），让您下次购物时享受更多折扣。此外，购买护肤或美妆产品满$150，还可额外获赠$50的专属优惠券。对于关注健康的消费者，购买精选骨骼关节健康或运动营养产品满额，同样有$60优惠券赠送，让健康与实惠兼得。

屈臣氏优惠详情

  • 活动日期： 2026年4月18日 (星期六)

  • 主要优惠： 易赏钱会员于屈臣氏门市或网店享全场无门槛88折 (网店优惠码: 12OFF)

  • 支付优惠：

    • 汇丰信用卡： 单一签账满$500送$50电子优惠券

    • 汇丰easy/白金Visa卡： 指定日期单一签账满$400享92折

    • AlipayHK： 每月可享一次满$200减$20优惠

  • 赠券详情：

    • 买任何产品即送$90优惠券 (只限门市)

    • 买护肤/美妆产品满$150送$50优惠券

    • 买指定健康产品满$488送$60优惠券

  • 条款及细则： 优惠受相关条款约束，不适用于初生婴儿奶粉、礼券、缴费服务等指定项目，详情请向店员查询或参阅官方公告。所有价格以港元计算，如有任何争议，屈臣氏保留最终决定权。

 

同场加映：万宁全场88折！购物满$188即享折扣优惠 护肤/保健/护理产品网店同步劲减

 

 

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