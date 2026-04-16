万宁全场88折！购物满$188即享折扣优惠 护肤/保健/护理产品网店同步劲减
发布时间：13:00 2026-04-16 HKT
万宁88折｜从专业护肤产品到日常健康所需，万宁总能满足不同顾客的需求。最近，万宁宣布再度举行一日限定的快闪惊喜优惠，涵盖实体门市与官方网店，让顾客能以更吸引的价格，为自己和家人添置心仪的产品，多款畅销面膜、维他命补充品等都可享有折扣！
万宁一日限定88折！线上线下同步劲减
这次万宁的惊喜优惠活动仅限一天，无论是喜欢亲身选购的顾客，还是偏好网上购物的消费者，都能享受到这次的折扣。在指定门市，顾客只需消费满$188，即可享受全单折扣，范围涵盖大部分商品，是囤货日常用品、或是入手心仪已久高单价保养品的绝佳时机。网店方面，优惠同样吸引，只需安坐家中，便能轻松选购，并享受直送上门的便利。
面对琳瑯满目的商品，如何才能买得最精明？消费者可提前规划购物清单。在护肤品方面，保湿面膜、抗衰老精华液，或是适合转季使用的防晒产品都是必买之选。至于营养补充品，维他命C、益生菌和鱼油等都是提升免疫力的热门选择。此外，洗发水、沐浴露、牙膏等日常消耗品，亦是这次优惠中值得大量入手的目标，一次过补足全家人的需要。
万宁一日快闪限定优惠
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优惠日期： 2026年4月17日
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门市优惠： 于全港指定万宁门市购物满$188，即可享全单88折优惠。
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网店优惠： 于万宁官方网店购物满$288，结帐时输入优惠码 「26APRHH」，同样可享88折。
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网店优惠时段： 2026年4月17日早上6时正至晚上11时59分。
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条款及细则
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优惠不适用于购买万宁礼券、初生配方婴儿奶粉、处方药物、出位价及换购价产品、无折扣货品、积分及印花换购品、胶袋征费及其他服务。
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此优惠不可与其他优惠（如enJoy Day、现金券等）同时使用。
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网店优惠码只限万宁会员使用，每位会员最多可使用3次。
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优惠受相关条款及细则约束，详情请参阅店内宣传品或浏览万宁官方网站。
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如有任何争议，万宁保留最终决定权。