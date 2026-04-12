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人妻长文呻老公不成熟 投诉放假只顾煲剧打机不肯进修 网民不撑：你仲嫌佢唔够辛苦？

生活百科
更新时间：11:00 2026-04-12 HKT
发布时间：11:00 2026-04-12 HKT

夫妻对工作、育儿与个人时间的分配常引发矛盾。1名妻子近日在社交平台发长文，大呻丈夫「做人爸爸好唔成熟」，她指丈夫虽然正职外兼送外卖、做家务及陪小朋友，但放假时只顾打机、煲剧，不肯利用空余时间进修，更指责对方「讲完都系唔会改」，对于楼主长文控诉丈夫，网民却完全不撑，反而一面倒支持丈夫，质疑楼主作为妻子「仲嫌佢唔够辛苦？」

人妻长文呻老公不成熟 投诉放假只顾煲剧打机不肯进修

一名妻子近日在社交平台发长文，大呻丈夫「做人爸爸好唔成熟」（图片来源：《多功能老婆》剧照）
一名妻子近日在社交平台发长文，大呻丈夫「做人爸爸好唔成熟」（图片来源：《多功能老婆》剧照）

最近有网民在社交平台发长文控诉丈夫，她指丈夫月薪2万，在小朋友出生后，放工后会兼送外卖赚取额外收入，星期六日放假亦会返其他兼职，而且平时不送外卖便会陪小朋友及做家务。然而，当不用做兼职的日子，丈夫却「宁愿会花时间打机 ，间唔中就睇YouTube、Netflix煲剧、学紫微斗数八字，睇下韩国日本旅行片咁样，睇下唔同牌子嘅衫，学下日文咁样。」妻子期望丈夫利用空余时间进修加人工或陪家人外出，但丈夫选择休息打机及看剧，引发夫妻冲突，大呻丈夫「做人爸爸好唔成熟」，又指对方屡劝不听：「我话佢，佢话会改，讲完都系唔会改，唔会做。」

网民不撑：你仲嫌佢唔够辛苦？

对于楼主长文控诉丈夫，网民却完全不撑，反而一面倒支持丈夫，质疑楼主「仲嫌佢唔够辛苦？」，纷纷留言：「你老公紧系唔成熟，娶咗你」、「正职、送外卖、兼职，我想知佢再进修仲有冇时间训教（瞓觉）」、「又正职又送外卖仲要做埋家务，得𠮶少少时间畀佢娱乐下都唔得咩？」、「佢虽然本身份人工系低，但系你嫁俾佢𠮶阵时就知㗎啦」、「佢而家为咗屋企为咗小朋友，尽心尽力工余时间都仲去做兼职送外卖，而家佢工余时间留喺屋企，做一啲唔使钱嘅活动仲想点啊？」有人认为丈夫已尽心尽力，作为妻子应感恩并体谅对方：「知足常乐啦，感恩有个好老公为家庭付出，婚姻本来就系需要互相欣赏和支持。」

来源：Threads

文：M

延伸阅读：DSE考生搭的士遇司机荡失路！元朗去锦绣变直出汀九桥 15分钟车程变50分钟 无奈呻：第一日就咁精彩

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