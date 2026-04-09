AEON旗下Mono Mono屯门店开幕3重优惠！$59换购购物车、满额送$15 另设DAISO专区

Mono Mono屯门店｜备受期待的生活百货专门店Mono Mono，正式宣布全新分店将于4月10日在屯门卓尔广场隆重开幕。为庆祝新店开张，Mono Mono更特别推出一连串精彩的开幕优惠，当中包括极具吸引力的限定版购物车换购活动，以及DAISO $12店进驻，绝对不容错过！

AEON旗下百货店Mono Mono屯门店逆市开幕！推3重优惠＋DAISO专区

AEON旗下百货店Mono Mono屯门店逆市开幕！推3重优惠＋DAISO专区

$59换购Mono Mono限定版购物车

Mono Mono以搜罗各式各样的优质生活杂货和实用小物而闻名，全新卓尔广场店为顾客准备了最实用的开幕礼物从2026年4月10日（星期五）开幕日起，顾客凡于店内消费满$150或以上，即可以$59的超值价钱，换购一架Mono Mono独家设计的限定版购物车。

这款购物车不仅设计时尚，更能为您省却携带重物的烦恼，无论是日常采购还是周末扫货都应付自如。此换购活动极具吸引力，购物车数量有限，换完即止，想拥有的朋友记得要把握先机！

AEON会员满额送$15优惠券

此外，Mono Mono卓尔广场店亦为AEON会员带来了专属的迎新奖赏。在4月10日至4月22日推广期间，AEON会员只要在店内单次消费满$150或以上，即可获赠价值$15的电子优惠券一张。这张优惠券可于下次购物时使用，让您的消费更添著数。

除了上述优惠，Mono Mono店内的DAISO专区同样带来惊喜！于4月15日至4月22日期间，顾客凡于DAISO专区选购任何商品满$48或以上，即可额外加$1，换购DAISO购物袋一个。

Mono Mono（屯门卓尔广场店）

分店地址： 屯门石排头径1号卓尔广场2楼210号舖

营业时间： 10am-10pm

开幕优惠详情：

优惠一：Mono Mono 限定购物车换购 日期： 2026年4月10日(五)起，换完即止。 内容： 于Mono Mono卓尔广场店购物满$150或以上，即可以$59换领。

优惠二：开业迎新赏 (AEON会员限定) 日期： 2026年4月10日(五)至4月22日(三)。 内容： AEON会员于Mono Mono卓尔广场店购物满$150或以上，即可获赠$15电子优惠券一张。

优惠三：DAISO购物袋 $1 换购 日期： 2026年4月15日(三)至4月22日(三)。 内容： 购买任何DAISO商品满$48或以上，即可加$1换购。



资料来源：AEON Stores Hong Kong

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