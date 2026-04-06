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新界去深圳快过出旺角？九龙区居民初入上水工作 感慨个半钟车程出市区「搭到傻」掀网民共鸣

生活百科
更新时间：20:00 2026-04-06 HKT
发布时间：20:00 2026-04-06 HKT

不少打工仔每日需花费大量时间通勤，舟车劳顿之苦不足为外人道。近日，有网民在社交平台发文，分享自己以九龙区居民的身份，首次体验新界居民的日常交通状况，感叹整个过程令他身心俱疲，直言「搭车都搭到傻」，更感叹道「去深圳快过去旺角」。

新界去深圳快过出旺角！？九龙男初入上水工作叹： 搭车都搭到傻

有九龙区居民分享首次体验新界居民的日常交通状况，感叹整个过程令他身心俱疲，直言「去深圳快过去旺角」
有九龙区居民分享首次体验新界居民的日常交通状况，感叹整个过程令他身心俱疲，直言「去深圳快过去旺角」

帖主以「终于明白点解啲新界人成日话去深圳仲快过去旺角」在讨论区上发帖，指自己一直居住在九龙区，近日因工作关系首次感受到新界居民每日出行的交通困境。他表示当日他由上水返回市区，一小时多的车程令他身心俱疲，并感叹「真系唔系讲玩，新界过九龙，搭车都搭到傻」。

网民：新界区内交通网络参差

这次经历让他彻底明白为何新界居民经常说「去深圳仲快过去旺角」，更引起不少网民表示深有同感。有留言指出，新界西北地区的居民前往深圳湾确实非常方便，相反区内交通网络却「好参差」。尤其北区居民，往往需要「驳脚搭一程巴士」才能到达港铁站，繁忙时间或下雨天更可能因此耗费半小时以上。

不过，也有人提出不同看法，认为「有得拣梗系住港岛啦」，或者指出若自行驾车，由新界往返九龙亦相当快捷，惟有时「九龙搭车去九龙都随时要半个钟」，并非去所有地方都那么方便。

 

资料来源：LIHKG

 

同场加映：西贡区议员发现将军澳居民「小福利」？深夜搭港铁仍有列车服务 街坊网民解构出于1原因

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