港男轮候5年获派长者公屋 2原因呻「冇人折堕过我」？ 网民：有瓦遮头都要知足

香港寸金尺土，住屋问题向来备受关注，更有逾20万人正在轮候公屋。近日，有港男于社交平台发文，形容自己「一路排公屋一路租㓥房」，等候5年终获派长者住屋，惟因2原因仍然表示「应该冇人折堕得过我」，惹来不少网民留言讨论，直言「有瓦遮头都要知足」，详情即看下文！

港男轮公屋5年获派长者单位 2原因叹「冇人折堕得过我」

有港人日前于「公屋讨论区 - 香港」社交平台群组以「有时真系觉得自己好惨」为题发文，称从小到大均未尝拥有属于自己的睡房，长大后则是「一路排公屋一路租㓥房」，经过5年的等候，终获派1间长者住屋单位，惟认为居住环境欠佳，「共用厕所兼细到无伦，大叹「应该冇人折堕得过我」。

发文引来不少轮候公屋的同路人留言，有人认同公屋单位需要共用厕所的确颇为不便，「打死都唔要」、「共用厕所既不方便！也不衞生！增添争拗！共用！谁负责洗？」，认为安排应更人性化。不过，有网民则批评楼主「身在福中不知福」，「单人排5年就有，咁你应该系特快，如果唔要分分钟排廿年先有」、「有瓦遮头都应该要感恩知足」、「有无见过训街，要系（喺）垃圾筒揾饭盒既（嘅）人？」有人则以自身经历回应楼主，「我排咗16年，排特快都系第14年有声气有机会，咁我呢啲叫乜嘢呀？但我唔觉得折堕㖞！」

公屋轮候时间维持5.1年 30岁以下一人公屋申请者跌6成

根据房屋局最新公布数字，截至2025年12月底，约有106,300宗一般公屋申请，而在过去12个月获安排入住传统公屋或「简约公屋」的一般申请者，「公屋综合轮候时间」维持在5.1年。

另外，有约81,500宗配额及计分制下的非长者一人申请，申请数字比2015年12月最高位的143,700宗已大幅下降超过40%；当中，30岁以下的非长者一人申请的跌幅更为明显，在过去10年间由约74,500宗下跌60%至2025年12月底约29,500宗，反映公屋轮候队伍正在消化中。

文：TF

资料及图片来源：公屋讨论区 - 香港Facebook群组、房屋局、星岛图片库



