机场快线买一送一回归！人均每程低至$32.5起/加$1送eSIM 复活节长假期适用

机场快线优惠｜复活节长假期是外游高峰，不少港人已计划好行程，准备享受一个愉快的假期。广受欢迎的机场快线亦再度推出震撼优惠，为旅客提供既快捷又经济实惠的交通选择，当中青衣站来回票平均每程仅需港币$32.5，绝对是复活节出游的必备之选！

机场快线复活节长假优惠 必抢买一送一

机场快线是次推出的优惠组合非常多元化。

机场快线作为连接香港国际机场与市区最快捷的交通工具，一直深受旅客和市民的信赖。列车由机场出发，仅需约24分钟即可抵达中环，途经青衣站和九龙站，让旅客能轻松转乘港铁网络前往各区。车厢内部宽敞舒适，提供免费Wi-Fi上网服务及充电设施，让乘客在旅途中能随时保持联系或处理公务，享受无缝接轨的旅程。

机场快线是次推出的优惠组合非常多元化，无论是家庭出游、情侣度假还是独自旅行，都能找到最合适的方案。其中最瞩目的「买一送一」优惠，涵盖了青衣站及九龙站的来回票，前者折后人均每程仅$32.5，后者亦只需$48.75，性价比极高。若想更灵活安排行程，亦可选择九龙站单程票「买二送二」优惠，平均每程仅$52.5，非常适合与亲友一同分享。

低至55折再加送eSIM 出行通讯无障碍

除了买一送一，机场快线亦提供直接的折扣优惠。追求极致性价比的旅客可选购限量55折的车票，例如青衣站来回票折后仅$71，九龙站来回票亦只需$117。此外，考虑到旅客外游时的通讯需求，更贴心推出65折车票加$1换购中国联通eSIM的组合，让旅客在享受机场快线便捷服务的同时，解决外地上网的烦恼，一站式轻松出游。

开卖时间 ： 2026年3月26日早上10:00

预订日期 ： 2026年3月26日至4月2日

车票使用日期：2026年3月26日至4月30日

部份精选优惠：

【青衣站买一送一】 ：来回票2组$130，平均每程$32.5

：来回票2组$130，平均每程$32.5 【九龙站买二送二】 ：单程票4组$210，平均每程$52.5

：单程票4组$210，平均每程$52.5 【九龙站55折】 ：来回票每组$117，平均每程$58.5

：来回票每组$117，平均每程$58.5 【九龙站65折 + $1 eSIM】：单程票每程$75

条款及细则：所有优惠数量有限，售完即止。电子票证即买即用，无需换票，扫描QR Code即可入闸，方便快捷。详细条款请参考活动网页。

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