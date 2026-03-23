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港人质疑怀旧酒楼定价贵兼无服务？需自取点心+收加一服务费 网民：系食个情怀

生活百科
更新时间：18:09 2026-03-23 HKT
发布时间：18:09 2026-03-23 HKT

近年，不少主打传统怀旧特色的酒楼携同手推点心车、龙凤大礼堂等特色回归，让食客重温集体回忆，同时吸引海外旅客体验香港传统文化。不过，最近有港人前往一间怀旧主题酒楼，质疑定价贵而且无服务，形容要茶客 「攞个盘运点心返张枱」，有网民对此认为是「性价比低」的表现，也有人提出旧式酒楼传统向来是由茶客自取点心，「系食个情怀！」

港人质疑怀旧酒楼定价贵兼无服务？需自取点心+收加一服务费

小时候与家人到酒楼饮茶时，总会见到店员于酒楼内推着手推车叫卖，甚至立即煎热萝卜糕、肠粉等，可以享受热腾腾的点心，惟随住时代发展，现时已经买少见少。不过，近年餐饮界掀起一阵怀旧风潮，先后出现主打充满传统特色的酒楼，让食客一同重温集体回忆。

近日，有港人光顾一间经营多年的怀旧酒楼，称被收取$18/位茶芥及加一服务费，但茶客需自行使用餐盘自取点心，加上叉烧餐包、炸云吞等点心质素普通，与期望有落差。楼主共落单3份点心，连同茶芥及加一收费$130，认为性价比不高，「吃了『靓靓地板』及接受『福禄寿』的加持，心才舒服一点」。

网民：系食个情怀！

对于楼主的不满，有网友直言这类酒楼就是「食个情怀」，「你细个有冇试过行入厨房拣盅头饭？我就有！」、「拎饭𠮶阵隔离个师父仲包紧烧卖（地点系香港仔渔市场餐厅）、「呢啲档不嬲都系自助」、「因为大家喜欢情怀，甚么也要自己取」。不过也有曾光顾同类型酒楼的网民认同定价较贵，「我一个鸡丝粉卷、一碟煎萝卜糕，盛惠110蚊」、「我一个人4个点心加茶位$194」。

文:RY

资料及图片来源:香港点心关注组

延伸阅读：观塘明星海鲜酒家结业！月内连执2间 九龙区仅剩2分店 网民担忧：睇来会变历史遗物

 

 

 

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