化宝都要用App拎飞排队？临近清明节高峰逾4000人攞筹 网民等足5小时：大大话话几万个先人位

临近清明节，大批市民前往各灵灰安置所拜祭先人，由于人潮众多，往往需要更多时间轮候化宝炉。近日，有前往曾咀灵灰安置所拜山的网民指出，现时轮候化宝炉原来也需要用排队App取筹，更指自己取到的筹号为4763位，另有市民从中午等到傍晚，整整等足5小时才能使用化宝炉，笑言：「香港人落到下面开餐都系要排The Gulu（排队管理系统）。」

化宝都要用App拎飞排队？临近清明节高峰逾4000人攞筹

近日，有网民发文称于刚过去的星期日（22日）前往曾咀灵灰安置所，发现拜山人潮众多，就连化宝炉都要用上「The Gulu」排队！「The Gulu」为一款排队遥距取票App，除了餐厅攞筹，亦有订位及预约服务。楼主于中午时分经App领取筹号，当时排在「4763」位，即需等候2400多位，感叹人潮之多，最后决定放弃并使用「代化宝服务」。

网民等足5小时：大大话话几万个先人位

帖文引起网上热议，有网民惊讶传统仪式亦被「电子化」，如轮候热门餐厅一样需要排长龙及用App取号，笑言：「香港人落到下面开餐都系要排The Gulu。」、「都冇办法，个度大大话话几万个先人位，有廿个左右大型化宝位算系咁。一系就等话左清明先去就唔洗等，人都唔多个」、「呢个apps真心坚。」此外，有同日前往的网民分享夸张经历，指中午12时取筹后一直等到下午5时，前后耗时约5小时：「我上年都系11/12点到，都唔明点解今日咁多人。」

来源：Threads、Facebook