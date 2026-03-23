李居明-四时可爱唯春日 一事能狂便少年｜李居明大师会客室

「四时可爱唯春日，一事能狂便少年」 这是王国维在《晓步》中的诗句。当我们念诵这首诗时，除了投入春天的好景，玄学观之，其实催旺「一四同宫」的文昌贵人。

「一事能狂便少年」，这句话是我送给年轻一代最好的建议。人怎样可以成功呢？很多年轻人不知道将来该做甚么，其实问问自己最喜欢甚么？只要你肯投入百分之百，甚至更多的热情进去，疯狂地去做那件事，成功也必然会随之而来。 当你处于那种「狂」的状态时，你永远都是最年轻的，成功者先要有一股「狂」劲和热情。

今年适逢丙午年，这是一个火旺的年份。对于八字要火的朋友来说，今年是关键的转机，也代表那股疯狂的上进心。我今年特别制作了「春」字吉祥物，很多读者反映都不约而同地发生了惊喜的好事。可见「春天」确实是四季中最可爱的季节。

顺应四时而食

除了运势，春天的养生更是一门大学问。诗句中的「四时」是指甚么呢？就是顺应四时而食：春天吃芽，夏天吃瓜，秋天吃果，冬天吃根。

为甚么春天要吃芽？从中医角度看，春天是木多的季节，对应肝脏。肝气若郁结，人就容易疲倦、焦躁。应多吃各式各样的植物嫩芽，如芽菜、苜蓿、荠菜、豌豆苗等新鲜嫩芽，能疏通肝气，启动人体生发之气，就是最好的药引。

我特别推荐大家吃芽菜，例如芽菜炒瘦肉，加入韭菜，「酱爆豆芽」很出名。还有一道近乎失传的家常菜，叫「师姑枕头」，就是用腐皮包裹炒过的芽菜肉丝与云耳，煎得金黄酥脆，通常是不放肉的，是斋菜。春天大家多吃芽菜、菠菜、春菜，就是在养你的肝。

西方文化在春天则流行喝薄荷茶。薄荷加点柠檬与蜜糖。这种饮品现在非常流行，与我们吃芽菜的道理异曲同工。

夏天要吃「瓜」散热有功，冬瓜、苦瓜、西瓜皆是应季好物；秋天是收成的季节，最多当造的成熟果实；冬天令人想到热哄哄的煨蕃薯！冬天要多吃根茎类食物，补充淀粉，积蓄能量，这些都是中国人顺应时节的生活智慧。

「四时可爱唯春日，一事能狂便少年」一个人若能投入百分百甚至更多的热情在自己热爱的事情上，便能永远有年轻的热情，成功也随之而来。

中华古文化智慧认为人应顺应四时而食，饮食要选择当造食材，令自己当时得令、身心康宁。

大四喜与四大护

除了「四时」之外，还有「四喜」。中国人常说「大四喜」是洪迈先生在《容斋四笔》中写道，人生四大喜悦是「久旱逢甘露、他乡遇故知、洞房花烛夜、金榜题名时」。「久旱逢甘露」会不会就是当你口袋干塘时突然中六合彩呢？

人生更需「四大护」，我们常说「天时、地利、人和」，但最重要是有「神护」庇佑，便是圆满。真言宗的京都祖庭叫「神护寺」。当你拥有天时的契机、地利的风水、人和的贵人，再加上神灵的守护，这便是人生最高境界的「四大护」，对于凡夫，有神护是一种心灵及自信的加持法。