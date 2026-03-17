内地客游港4天问「最没必要花销」 港式早茶/网红店打卡怕中伏？ 网民力推1必去景点：值得去又不花钱

根据旅发局最新公布数字，2026年2月，内地访港旅客占旅客总数53%，达420多万人次，跟去年同期上升逾20%。尽管内地访港旅客人数上升，惟不少内地客来港消费都持谨慎态度。近日，有内地网民表示计划来港旅游4日3夜，而且对港式早茶甚有兴趣，惟对于港式早茶是「必要花销」感到疑惑。不少网民反而推荐1必去景点，更形容是「值得去又不花钱」！

内地网民将游港4日 纠结港式早茶/网红店打卡「有必要花销」？

一位来自江西的网民于小红书发文，指有计划来香港旅游4日3夜，一般旅游热点如：维多利亚港、尖沙咀及中环等「都在攻略里打算去打卡」，文中亦有上载自己的游港日程。楼主表示首天会到「金鱼街」、花园街及油麻地警署；翌日会造访香港故宫文化博物馆、西九文化区，再到深水埗的公和豆品厂；第3天则先到南丫岛，再到嘉咸街赏壁画及到卢吉道；第4天则前往维多利亚港及星光大道。

楼主表示，其实对于感兴趣的港式早茶感到疑惑，「有点纠结，怕钱花了没玩好」，因而向网民询问：「红店打卡、高价港式早茶这些有必要花销吗？或者有更好的推荐吗？」

网民力推必去香港艺术馆

不少内地网民都积极向楼主提供「游港攻略」，有人认为港式早茶及到网红店打卡都没有必要，「早茶不如广州深圳，其实粤菜也是，如果真想吃也可以回深圳住两天再返程」、「别吃网红推荐的什么小红书热门的一吃一个雷」。另外，亦有网民笑指最没必要花销为打小人，「我在一个桥底下打了回来小人还升职了。」然而，有不少网民都推荐「值得去却不花钱的地方」——香港艺术馆，「政府把最好的地块给了艺术馆，艺术馆虽小也还是有几件好东西的。」、「劲推荐！！！我看了一天！」、「一楼文创也很有特色，价格合适」、「赞同！！！今天下午刚去，非常值得一逛！」

文：TF

资料及图片来源：小红书



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