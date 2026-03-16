消委会24小时健身室｜11间月费/服务大比拼！ 月费、年费Plan差幅逾2倍！（24/7、Anytime、EFX24等11间上榜）

随著都市人健康意识日益增强，健身已融入许多人的生活之中，对全天候开放的24小时健身室（Gym Room）需求也随之增加。不过，消委会（消费者委员会）过往曾接获不少关于健身室的投诉，当中部分与24小时健身中心有关。有见及此，本文将比较市面上11间主流24小时健身室，如24/7 FITNESS、Anytime Fitness与EFX24等，重点检视各间的收费模式、合约条款，以及续约、暂停或取消会籍的相关政策与服务安排。

消委会派员实测24小时健身室 收费、服务大比拼！（24/7、Anytime、EFX24等11间上榜）

消委会于去年11月至12月期间进行了是次调查。调查过程中，消委会职员首先从11间24小时健身室的官方网站，收集并整理其服务收费及合约条款等资料。与此同时，为深入了解实际操作，消委会职员以一般消费者身份，亲身到访每间健身室旗下的两间分店购买会籍，借此体验各健身室的入会流程，并实地观察其内部环境及设施。调查所得的初步资料，其后均有送交相关健身室进行核实及补充。消委会提醒，即使是同一连锁品牌，不同分店的收费、条款及设施也可能存在差异，消费者应以各分店的最新公布为准。

消委会综合11间24小时健身室的服务收费及缴费模式：

健身室名称 本港店舖数目 会籍收费 其他必须收费 会籍全线分店通用 缴费模式 24/7 FITNESS 140 1个月$1,050

3个月$900(每月)

6个月$750(每月)

12个月$550(每月) 没有 是 每月信用卡或银行户口自动转帐 Fitness 10 1个月$798(单一分店)/$1,018(全线分店)

6个月$568(每月)

12个月$468(每月) 1个月月费按金，会作最后1个月月费（1个月会籍除外） 视乎会籍而定 每月信用卡自动转帐 Anytime Fitness 38 1个月$850

6个月$650(每月)

12个月$550(每月) 电子锁匙费$500；入会费$500(6个月及12个月会籍豁免入会费) 是 会登记自动转帐户口，惟会员可选择每月以信用卡自动转帐、现金、PayMe、支付宝或转数快缴费，或一次性全数付款 Champ 24 Fitness 4 1个月$498

如一次过预缴全年费用，可多送1个月会籍 没有 是 每月信用卡自动转帐 EFX24 19 1个月$998

6个月$698(每月)

12个月$498(每月 没有 是 每月信用卡自动转帐 Fit 24 Fitness 8 1个月$598

12个月$349(每月)

18个月$299(每月) 12个月或以上的会籍须缴付2个月按金；如1次过缴付会籍费用，可豁免按金 是 每月自动转账或一次性全数付款 GO24 Fitness 8 个月$678(无合约) a/$1,000(只限旺角)

6个月$628(每月)

12个月$578(每月) 按金$1,000；入会费$199 视乎会籍而定 每月信用卡自动转帐，如参加每月月票$1,000会籍毋须使用自动转帐 MPower 24Fitness 4 1个月$768

3个月$668(每月)

6个月$568(每月)

12个月$468(每月)

18个月$398(每月)

24个月$368(每月) 入会费$499 是 1个月及3个月计划在入会时须缴付全数费用；6个月或以上的计划，每月信用卡或银行户口自动转帐 ONYX 5 1个月$938

6个月$838(每月)

12个月$688(只限鲗鱼涌店) /$758(全线分店)(每月) 按金$1,000；入会费$299 视乎会籍而定 每月信用卡自动转帐 Snap Fitness 24 每4星期$635(弹性计划、全线分店)

每4星期$558(1年合约、全线分店)

每月$530(1年合约、单一分店) 匙卡费：$300(信用卡登记)；$500(其他付款方法) 视乎会籍而定 每4星期/每月以信用卡、现金、转数快、PayMe或支付宝缴费 Titan 24 Hours Fitness 6 1个月$498(单一分店)/$650(全线分店)

6个月$548(每月)

12个月$498(每月) 没有 视乎会籍而定 每月自动转帐或一次性全数付款，由会员自行决定，1个月会籍一般不会使用自动转帐

月费计划暗藏细节：GO24 、ONYX单月会籍 实收两个月

调查指出，虽然大部分健身室提供「承诺期越长，月费越平」的方案，但部分短期计划的条款极需留意。消委会点名指出，GO24 Fitness 及 ONYX 两间健身室，其宣传的单月会籍并非真正的「逐月收费」。

其中，GO24 Fitness标示的$678月费计划，以及ONYX的$938月费计划，均在条款中列明，消费者必须最少参加两个完整月份。这意味著，消费者实际上无法只购买单一个月会籍，变相被捆绑签下最短两个月的合约。

消委会提醒：隐藏成本不止月费！ 入会费、匙卡费逐项计

除了基本的月费，消费者还需留意部分健身室会额外征收一次性的「入会费」及／或用于出入的「匙卡费」。为了让消费者能更准确地估算总开支，消委会根据以下五大原则，模拟了实际的支出情况：

撇除优惠：计算以标准的按月缴费为基础，不包括任何预缴折扣或限时优惠。 只计刚性开支：只计算所有无法退还的费用。 以全线通用为准：收费以适用于所有分店的计划为计算标准。 以较低者为准：如不同付款方式的收费有异，则以较低费用的一方作计算。 只计基本服务：费用仅包含基本健身器材的使用，不涉及任何私人教练课或其他需额外付费的课程。

月费、年费Plan差幅逾2倍！签一年约有效摊分入场成本

消费者选择的服务承诺期长短，对平均月费有著决定性影响。消委会的调查数据显示，1个月的短期会籍与12个月的长期会籍，两者的平均月费差距可以非常显著。

24小时健身室1个月及12个月计划的全线分店通用会籍收费：

健身室名称 1个月会籍每月总收费 12个月会籍平均每月收费 24/7 FITNESS $1,050 $550 4S Fitness $1,018 $468 Anytime Fitness $1,850[$850+$500+$500] $592[($550 x 12 + $500)/12]$498 Champ 24 Fitness $498 $498 EFX24 $998 $498 Fit 24 Fitness $598 $349 GO24 Fitness 最少参加2个完整月份会籍 $595[($578 x 12+$199)/12] MPower 24Fitness $1,267[$768+$499] $510[($468 x 12+$499)/12] ONYX 最少参加2个完整月份会籍 $783[($758 x 12+$299)/12] Snap Fitness 以4星期及信用卡付款计算 $630[($558 x 13+$300)/12] Titan 24 Hours Fitness $650 $498

Anytime Fitness单月费用贵一年约逾2倍

当中，Anytime Fitness的费用差距最为惊人，其12个月会籍的平均月费，竟比单月会籍的费用便宜超过两倍。这主要是因为该健身室除了基本月费外，还会收取「电子锁匙费」和「入会费」等一次性成本。当消费者选择签订长约，这些前期费用便能被摊分至每个月，从而大幅拉低了平均月费。

此外，4S Fitness、EFX24 及 MPower 24Fitness 这三间健身室的收费模式亦有类似情况，其12个月会籍的平均月费，同样比单月会籍便宜超过一倍。消委会建议，对于有长期健身打算的消费者而言，选择签订12个月或更长的合约，是大幅降低每月健身开支的有效方法。

收费模式花款多

除了「签长约可摊分成本」的模式外，消委会的调查亦发现其他值得留意的收费结构，消费者稍一不慎，或会失准预算。

留意一次性收费项目

调查指出，除了Anytime Fitness外，包括4S Fitness、Fit 24 Fitness及Snap Fitness在内的多间健身室，均会收取按金、入会费及／或匙卡费等前期费用。

另外，Champ 24 Fitness的收费模式较为独特，不论承诺期是一个月还是十二个月，其月费均划一为$498。不过，若消费者选择一次过预缴全年费用，则可额外获赠一个月会籍。

全年收13次「月费」？ Snap Fitness的4星期计费陷阱

最需要消费者特别警惕的是Snap Fitness所提供的「每4星期收费」方案。这种收费模式看似与按月收费相仿，但实则不然。由于一年有52个星期，若以「每4星期」为一个收费周期，意味著消费者一年内将会被收取13次费用，而非传统按月收费的12次。

消委会提醒，在比较不同健身室的方案时，绝对不能只看单次收费的金额，必须小心计算全年总支出，以免因计费周期的差异而误判最终的实际开支。

灵活性要加钱？解构健身室通行证收费

对于消费者而言，会籍是否能「一卡通行」所有分店，是选择健身室时的一大考量。消委会调查发现，大部分24小时健身室虽然都容许消费者在全线分店运动，但其收费模式却大有不同。

两大主流方案：单一收费 vs. 升级选项

调查显示，市面上的健身室主要提供两类方案：

单一收费，全线通用：共有6间健身室采取此模式，消费者只需缴付一种费用，即可使用旗下所有分店。 分级收费，自由选择：另外5间健身室则提供不同级别的会籍，让消费者可按需要选择「单一分店」的基本计划，或付费「升级」至全线通用的计划。

Titan 24 Hours Fitness全线通用会籍收费高

数据显示，便利性和灵活性往往伴随著更高的价格。消委会举例指：

以在本港拥有5至6间分店的 ONYX健身室为例，其12个月的全线通用会籍，平均月费为$758，较仅限单一分店使用的计划贵约10%。

另一例子为 Titan 24 Hours Fitness健身室的1个月会籍，若选择全港分店通用的计划，收费更比单店计划高出约31%。

24小时健身中心合约3大魔鬼细节 自动续约、解约赔过千！

健身中心合约魔鬼细节一：自动续约条款

现时大部分健身中心都采用月费自动转帐的收费方式。这代表当您签订的「最短合约期」结束后，合约通常会自动延续，变成长期按月或每四星期收费，金额一般会和之前相同。

不过，也有些较短期的会籍收费方式不同，例如有健身中心的1个月或3个月计划，便需要在一开始就付清全部费用。另外，亦有健身中心提供弹性选择，容许消费者在1个月会籍到期后，自行决定是否续约。

健身中心合约魔鬼细节二：取消会籍手续

如果合约期满后不想再续约，消费者必须留意各健身中心不尽相同的取消政策，在签约前就要完全了解清楚。据消委会调查，普遍健身中心都要求会员在一个月前提交书面通知，并填写指定的终止服务表格。有些则要求在「截数日」前的特定工作天内提出申请。

值得留意的是，有部分健身中心设有提交申请的「时间窗」，不能太早提出取消要求，例如 Titan 24 Hours Fitness 就规定在合约结束前的一至两个月内才可办理。若想在合约期未完结前提早解约，部分健身中心清楚列明需要支付一笔过千元的费用，或相当于合约余下金额一半的款项作为手续费。

健身中心合约魔鬼细节三：暂停会籍安排

若因个人理由（例如外游或受伤）需要暂停使用会籍，大部分健身中心都有提供相关安排。会员或需亲身到分店提交书面申请，并要提早7至30天通知。在会籍暂停期间，普遍需要支付每月$100至$250，或每次$60至$200不等的手续费。至于暂停期，通常每次最少要停一个月，最长可达三个月。

健身室真系「零推销」？消委会实测揭销售手法

消委会为了解健身中心的真实销售情况，特别以普通市民身分，亲身到访11间健身中心进行实地测试。虽然部分24小时健身中心标榜「零推销」，让客人可以无压力地运动，但根据今次的实地测试结果，发现情况并非完全如此。

大部分健身中心的职员确实没有主动推销，但仍有个别健身中心的职员，会使用较进取的销售手法，向测试人员推销私人教练课程。例如，他们会强调「即日购买」才能享有特别优惠，并建议一次至少要购买三个月的课程。

消委会提醒市民，在决定是否购买额外课程时，应该先仔细考虑自己的实际需要、可以投入的运动时间，以及个人预算。切勿因为觉得「平均每堂课比较便宜」，或是不好意思拒绝职员的推销，而一时冲动购买过多的课程，造成浪费。

健身室环境／设施／卫生／服务实地评测

据消委会实地考察体验，首次到访健身室，大多会有职员带领参观，介绍更衣室、器材等基本环境，并简单讲解器材用途，但深入的操作指导，一般需付费参加私人教练课程。

实测发现，大部分健身室器材运作正常，种类亦算齐全。然而，免费体验时段普遍缺乏深入的器材教学，对缺乏经验的新手或长者或构成受伤风险，建议应主动向职员查询，确保懂得正确操作。

卫生方面，健身室整体清洁状况良好，尤其早上时段可见清洁人员工作，环境干净。人流方面，平日晚上7至8时为高峰期，跑步机等热门器材或需轮候。

配套设施普遍不俗，急救箱、淋浴间、饮水机等一应俱全，不少更设女性专用区。惟有几点需注意：毛巾通常需自备或购买；储物柜大多为开放式层架，建议自备锁头或使用收费储物柜，切勿随意摆放贵重物品。

24小时健身室无职员当值？ 紧急服务大比较

24小时健身室标榜「随时开放、全年无休」，虽然为市民提供了极大的便利，但同时也隐藏著安全问题，尤其是在没有职员当值的深夜时段，一旦发生突发事故，健身室的服务应对尤其重要。

无法进出健身室？

如果会员遇到无法正常进入或离开健身室的情况，除了可以打电话或透过手机通讯软件联络职员外，有部分健身中心（例如 4S Fitness、EFX24、GO24 Fitness 及 Titan 24 Hours）的职员可以遥距控制大门，或提供一次性密码，协助会员进出。

其中，GO24 Fitness 更在场内多处（包括更衣室和洗手间）安装了紧急按钮，这些按钮直接连接到管理层的电话，确保紧急情况能得到迅速处理。

场内遇事如何求助？

若会员在运动时不慎受伤导致行动不便、在场内受到他人滋扰，或遗失了个人财物，可以立即致电或按下场内的紧急通讯按钮通知职员。职员收到通知后，会翻查闭路电视录影片段以了解事发经过，并根据情况作出跟进。总括而言，大部分健身室都设有紧急联络方法，以便在没有职员当值的时段，也能为会员提供必要的支援。

资料来源：消委会《选择》月刊593期