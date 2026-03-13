Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冰岛惊现香港Tempo纸巾？网民发文「边个香港人漏低咗」 失主留言相认「事后补救」被赞真男人

生活百科
更新时间：15:51 2026-03-13 HKT
发布时间：15:51 2026-03-13 HKT

Tempo纸巾是香港人的必备品，不少市民出国旅行时都会带几包备用，甚至有外国人专程来港大量购买作为手信。近日，有网民在冰岛旅游时，竟在热门景点附近发现一包经典版的Tempo纸巾，遂发文问「边个香港人漏低咗？」帖文引起网民热议，失主更在留言区现身相认，指已做1事补救，被其他网民大赞「真男人！」，即看下文了解详情！

冰岛惊现香港Tempo纸巾？网民发文「边个香港人漏低咗」

近日，有网民在Threads上发文，指在冰岛人气旅游景点「Námafjall Hverir 火山地热谷」，意外看见地上有包经典的蓝白包装Tempo纸巾，猜测有港人意外遗下纸巾胶袋，遂发文问「边个香港人喺冰岛漏低咗Tempo？」帖文一出，随即引起网民热议，有网民笑言「自己个香港身份证都咁唔小心」、「香港人相认暗号」、「乱抛垃圾罚款3000」、「Tempo 真系无得赖，一定系香港人」、「一睇Tempo就知系香港人无误。」

失主现身留言相认 做1事补救被赞真男人

失主竟然现身回复，更解释当时因风太大，意外吹走未能拾回，「真系我㗎！是咪米湖？喺衫袋拎手套果阵吹走咗执唔返。」失主不仅承认失误，决定为自己「乱抛垃圾」事后补救，主动捐款1000瑞典克朗（$833）予当地维克镇（Vík）的标志性地标——维克教堂（Víkurkirkja），捐款将专门用于维护和保护这座历史建筑。此举获一众网民大赞：「真男人」、「有找数 respect」、「真男人，尊重」、「找数真汉子！」

图片及资料来源：Threads@yipyimkei

文：Y

延伸阅读：朗豪坊扶手电梯突然消失？港人惊讶「以为自己记错！」 揭3年前拆除改作1用途
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
2小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
22小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 16:50 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 14:48 HKT
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
01:32
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
政情
5小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
影视圈
5小时前
伊朗打击精准度明显提高，很可能是已获得中国「北斗」卫星导航系统的权限。（美联社）
伊朗局势｜伊朗导弹突变神准　情报揭疑转用中国「北斗」导航
即时国际
8小时前