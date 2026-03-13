冰岛惊现香港Tempo纸巾？网民发文「边个香港人漏低咗」 失主留言相认「事后补救」被赞真男人
Tempo纸巾是香港人的必备品，不少市民出国旅行时都会带几包备用，甚至有外国人专程来港大量购买作为手信。近日，有网民在冰岛旅游时，竟在热门景点附近发现一包经典版的Tempo纸巾，遂发文问「边个香港人漏低咗？」帖文引起网民热议，失主更在留言区现身相认，指已做1事补救，被其他网民大赞「真男人！」，即看下文了解详情！
冰岛惊现香港Tempo纸巾？网民发文「边个香港人漏低咗」
近日，有网民在Threads上发文，指在冰岛人气旅游景点「Námafjall Hverir 火山地热谷」，意外看见地上有包经典的蓝白包装Tempo纸巾，猜测有港人意外遗下纸巾胶袋，遂发文问「边个香港人喺冰岛漏低咗Tempo？」帖文一出，随即引起网民热议，有网民笑言「自己个香港身份证都咁唔小心」、「香港人相认暗号」、「乱抛垃圾罚款3000」、「Tempo 真系无得赖，一定系香港人」、「一睇Tempo就知系香港人无误。」
失主现身留言相认 做1事补救被赞真男人
失主竟然现身回复，更解释当时因风太大，意外吹走未能拾回，「真系我㗎！是咪米湖？喺衫袋拎手套果阵吹走咗执唔返。」失主不仅承认失误，决定为自己「乱抛垃圾」事后补救，主动捐款1000瑞典克朗（$833）予当地维克镇（Vík）的标志性地标——维克教堂（Víkurkirkja），捐款将专门用于维护和保护这座历史建筑。此举获一众网民大赞：「真男人」、「有找数 respect」、「真男人，尊重」、「找数真汉子！」
图片及资料来源：Threads@yipyimkei
文：Y
