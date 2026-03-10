百物腾贵！速剪加价至$80引热议 齐呻每年加一获 网民: 这一区仲有$30/次

近年日式连锁速剪店做到成行成市，可谓「总有一家喺左近」，速剪店以其方便快捷的服务，成为不少香港人的理发选择。然而，近日有网民于讨论区发文，指发现有速剪店的单次理发价格已悄悄上涨至80元，直言「不如直接去发型舖剪仲好」。

网民惊见速剪加到$80 ：以乜唔系$25-$45

近年，源自日本的快速理发模式在香港如雨后春笋，有别于传统理发服务，这种「速剪店」以其高效便捷的特点，吸引了越来越多的消费者。整个理发过程仅需10至15分钟。理发师主要使用电铲进行修剪，并辅以吸发器清理碎发，省却传统冲洗步骤，以将时间成本压至最低。

不过，近日就有网民在「连登讨论区」上分享，表示对速剪服务近年收费感到惊讶。该网民发文时写道：「速剪原来加到$80！」，并附上了一张价目表图片作证。他对此价格感到不解，认为速剪的价位应在「$25-$45」之间，质疑现时的定价是否合理。

加价吓退熟客 宁选深圳或旧式理发

帖文一出，旋即引发网民热烈回响。不少人表示对加价感受甚深，有网民指出价格早已上涨多时：「80好耐啦，每年加一获, 50>60>70>80」。亦有顾客表示，自从价格上涨后便再无光顾：「之前50至60都会去剪下，后尾见住加到70 80之后就无再去」。

另外，亦有网民指出不少速剪店改以套票形式经营， 要求顾客一次过买下一定次数的服务，才会提供一个优惠价钱；例如本网早前就报导过有钻石山速剪专门店推出年费模式，以年费形式入会，即享1年无限次剪发服务，价格低至$7/次。

部分网民则提出其他更实惠的选择，例如「深圳50蚊 洗埋头」，亦有网民提出北上服务更全面「之前番大陆剪埋头发做头部按摩刮须洗面，仲有蒸气搞一大轮野差唔多两粒钟先110」，或光顾本地旧式理发店「深水埗地舖 正经场30」。更有留言认为，与其花费80元速剪，不如光顾传统发型屋，直指「贵百零蚊服务差好远」，至少能享受洗头服务，剪发过程亦不会过于「Hea」。

延伸阅读：钻石山速剪最平7次 号称全港首创年费模式 入会即享1年无限次剪发服务剪5次即可回本