旧校改建简约公屋获港人大赞 楼底高空气好「住到死都制」 网民列3点望改善

港府早于2022年推出「简约公屋」，以低层组装合成楼宇及利用空置校舍快速建成，致力于5年内增加公营房屋供应量。近年，有部份简约公屋相继入伙，有港人发文大赞由旧校改建的简约公屋，认为楼底够高，而且空气好及交通方便，直言「住到死都制」，惟亦有网民列出3点可改善的地方，详情即看下文！

港人力赞旧校改建简约公屋 楼底高/空气好/交通方便

有港人早前于社交平台发文，指由旧校改建而成的简约公屋「好似几好㖞」，除了认为「楼下（有）运动场」外，又赞楼底高、空气好，「租金800至3000」，而且前身为学校，变相交通相对方便，直言「住到死都制」！楼主分享的图片为位于上水彩园道的简约公屋，起居空间以以白色为主，配上简洁木色家具及地板，渗出淡淡「无印风」。

不少网民纷纷留言大赞旧校改建简约公屋，「正到爆」、「肯定好过㓥房」，有正居住在简约公屋的居民表示，「唔使花钱装修，除左无得钉墙之外，真系无野（嘢）挑剔旧校」。

与此同时，有网民亦列出3点可以改善的地方，因由旧校改建的简约公屋，只有部份设有升降机，意味有机会需要「行楼梯到六楼」；另外，有人认为由学校改装「面积大无渗水问题」，惟抽气系统方面，「原装跟楼配6吋圆抽，厨房位置离窗口位远」；亦有人形容室内装修格局「好似医院」。

13个简约公屋项目 其中5项为旧校改建

简约公屋为港府近年致力发展的大型项目，在13个简约公屋项目中，有5个由旧校改建，分别为彩石里简约公屋、顺安道简约公屋、顺利邨道简约公屋、竹园道简约公屋、彩园路简约公屋，目标是兴建约30,000个单位，主要提供予轮候传统公屋三年或以上的申请者，以家庭申请者优先。

在13个简约公屋项目，其中8个项目仍在兴建阶段，而位于元朗的攸壆路简约公屋、观塘的彩兴路简约公屋及彩石里简约公屋已经入伙。其中，彩石里简约公屋项目由圣若瑟英文中学旧校舍改建而成。第3期简约公屋为柴湾常安街、启德世运道第2期、屯门欣宝路及屯门青发街，预计将于2026年第2季入伙，每月租金为约$1,340至约$3,020。

文：TF

资料及图片来源：facebook



————

