西贡百佳分店结业！网民归咎网购影响实体店生意 「唔帮衬是没法子生存」 

百佳分店结业｜近年网购盛行，对实体零售店带来巨大挑战。继年初大窝口邨分店结业后，连锁超市百佳再有分店传出结业消息。有网民近日于社交平台分享，指位于西贡市中心的一间百佳超级市场已经停业，事件引发网民对实体店经营模式的热烈讨论。

西贡市中心百佳结业！ 同区剩fusion分店

位于西贡福民路地舖的百佳分店已于二月结业。 (网上图片)

有网民在社交平台群组「全港店舖执笠结业消息关注组」发文，并附上一张店舖拉下闸门的相片，文中写道：「又一间百佳结业，，，西贡市中心。。。。。。」据悉，该分店位于西贡福民路地舖，已于二月底结束营业。虽然该分店已关闭，但在不远处的亲民街仍有同一集团旗下的另一间超市「fusion」继续服务。

网民归咎网购影响 「实体店好难做」

事件引来大批网民留言，不少人将矛头指向网购的普及。有网民直言：「西贡人都唔帮衬是没法子生存，你哋继续网购la」，更有人分享经验指「宜家基本全部网购，又唔洗行，又唔洗拿直接送上门！所以实体店好难做。。。。」。

除了网购冲击，店舖的定价亦是讨论焦点之一，有留言认为「d嘢卖到贵X到死」。亦有居住在当区的网民指出，西贡居民的购物习惯或许是因素之一，「住西贡多数有车，好少去百佳嫁！」。同时，亦有部分网民提及其他过江龙网购平台如「大6拼多多」的竞争。

翻查资料，百佳近年积极调整业务，上年曾一口气于4个月内连执3间有数十年历史的分店，但同时亦于各个民生区开设新店，以迎合市场变化。



图片及资料来源：全港店舖执笠结业消息关注组＠Facebook