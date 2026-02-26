IKEA梳化陈列品被频繁占用 官方终出招冀改善情况 网民反称：作用不大…

不少家私店都会摆放陈列品，方便客人选购家具时可以量度实呎，甚至实际试用后才入手。大型连锁家私IKEA除了陈列各款家具，更设有陈列室提供设计灵感，惟这些陈列品及陈列室频繁被占用，如有人会在炎夏时进店凉冷气、玩手机等，如同免费休息区。至近日，有港人发现官方终于出招，希望改善情况，惟不少网民对此不抱期望，并表示：「佢低估左（咗）人无耻既（嘅）程度」。

IKEA梳化陈列品变免费休息区？官方终出招冀改善情况

购买家私最重要是亲身试用才知道是否合意，故此不少家私店都会摆放陈列品供客人试坐或试用，甚至设有家居单位陈列空间，让客人寻找摆放家私的灵感。不过，有港人表示走入IKEA时，发现很多人都会在陈列品区休息，如坐在梳化或床上聊天玩手机，甚至在餐桌进食外卖，令有意购买家私的客人无法试用。

有港人发文慨叹，称IKEA的陈列区几乎被不是真心想买家私的人占用，「佢哋唔系睇家私，系自己倾偈通瞓觉」，更直斥霸占陈列品的客人「好肉酸好老土」。楼主近日发现，店方在梳化陈列区摆放一块告示牌，以中文写上「请勿占用梳化」，并附有英文写上「Sofa testing only」（只供试用梳化），同时表明请客人体谅，并让每位客人都有机会试用梳化。

网民分析做法：方便职员工作

对于店方做法，有网民分析此举方便店员做事有依据，「块牌系方便员工，要X人𠮶阵时有依据」。有网友支持店方处理滥用陈列品现况，甚至分享亲身经历及观察「我有几次想买家私，但就系比啲人霸住坐同瞓，最后帮衬咗第二间」、「我真系想买梳化，点知全部坐满人，唔好话试坐，连睇吓价钱牌都难」、「瞓到扯鼻鼾都见唔少啦」。

不过，有网民认为此做法作用不大，直言滥用人士实为自私，「作用不大，本身份人要够无耻先可以做得出𠮶种行为，一个小小嘅牌，见到都当见唔到」、「应该都帮唔到，只要佢哋以自己唔肉酸，人哋就肉酸谂法做，𠮶种绝对自我的境界」、「啲人根本唔系睇家私，而系当𠮶度系休息站」。

文:RY

资料及图片来源:Threads