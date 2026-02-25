本地海味舖叹年长客人减少 忧行业式微「可以点做？」 网民献计4招转型吸后生客

香港传统海味店依赖大多依赖年长一辈的熟客支撑生意，惟随著老一辈顾客逐渐减少，加上年轻一代对花胶、海参等兴趣不大，行业正面临式微危机。最近，有本地海味店东主在社交平台发文，坦言生意大多来自熟客，惟「熟客都慢慢咁老去离开」，虚心向网民请教如何改变经营模式才能开拓客源。帖文迅速引起网民讨论，除了提出在传统海味店购物的忧虑，更为小店「献计」，提出N个改善方法，望助吸引更多年轻客人光顾。

本地海味舖叹年长客人减少 忧行业式微「可以点做？」

日前，有一位在香港经营海味店的网民在社交平台分享，表示店舖向来靠口碑经营，生意大多来自长年光顾的熟客，然而眼见不少客人年纪渐长，「熟客都慢慢咁老去离开」，直言年轻一代大多不会花时间烹调参茸海味，「得返啲老一辈嘅人会大时大节去买嚟一家人食」，担心生意难以持续，「我想问下究竟我可以点做，先会多啲人帮衬？」

事主补充，位于马鞍山的海味店由父亲开始经营，至今已有25年，「都系做街坊同熟客，店仔细细，但系我爸日日都会返工同啲客倾计，日日煲茶一齐饮」。他坦言，小店定价与坊间相若，更提供免费浸发服务，「一直免费帮客人浸发埋，如果个客想，我都会日日影张相佢哋睇个浸发过程」。他强调在社交平台分享并非想「揾生意」，「唔系想谂咩发达大计，只系觉得行业式微紧，想大家帮忙谂下有咩主意」，希望找出方法吸引更多客人帮衬。

年轻人怕被当「水鱼」：唔敢去海味铺 网民积极献计4招转型

帖文一出，随即吸引不少网民积极献计，有人以年轻一代的购物方式出发，认为大部分年轻人由于不谙如何选购海味，甚至会担心因此而被骗，「海味铺感觉见你后生啲会㓥客，同埋一行入去唔知点开口讲好大压力」，建议店主可以尝试将货品拆分细包装出售，并标明每份价钱，「明码实价一份份标价卖，细份量包装。好多人特别后生唔敢去海味铺都系怕唔识被当水鱼」。

网民又提出现时香港多以二至四人的小家庭为主，传统海味店每次购买份量较多，加上年轻人购物时不喜欢被推销，希望自行寻找心水货品，如可以改变传统的购物及收费模式亦不失是一条出路，「年轻人买野（嘢）唔系好中（钟）意讲野，中（钟）意自己慢慢揾，慢慢谂，有唔明先问人。一pack pack几方便」、「而家屋企都系2至4人，打散买你又single piece selling price（单件售价）可以mark up（加价），我地后生唔驶吓吓几千蚊先买到海味食」。

同时，网民又提议店方可以推出海味礼包或开拓宠物市场，「海味礼包比大肚婆，有时我地想送礼比生咗嘅大肚婆作贺礼，唔想烦。如果你地提供gift pack（礼盒）又得体又方便就好啦」、「target比宠物食，香港太多有钱人，又唔生仔」；更有网民建议拍短片教海味煮法：「如果整独立包装，可以系包装上面，讲多少少 ，甚至有个QR code scan完link落条片教你整」，认为年轻人不熟干货用法是主要障碍，「后生唔识整都系其中一个重点」。

店主事后亦有留言感谢网民的意见及建议，直言「怕俾人呃、唔知咩功效、唔识整、太大件，好多好多我都忽视咗，觉得理所当然，因为间间都系咁，令我有个错觉应该系咁」，强调小店一直以来均是明码实价，但会尝试改变海味干货的包装及份量，以及增加社交平台的宣传，如分享工作日常及拍片教学等，同时建议消费者紧记要货比三家，获不少网民表示支持，并表示打算前往小店光顾。

来源：Threads

文：LW