绝症单身汉轮候公屋面临交叉点！最坏剩5年命 求网友指点迷津 「要间公屋搞装修」定「留钱畀屋企人」？

安居乐业是不少港人的愿望，然而面对有限的生命，一个期待已久的安乐窝却可能会成为人生交叉点。近日，有位患绝症的56岁单身汉在网上求助，指自己苦等公屋14年终获派屋，惟医生却告知他最坏只剩4、5年命，令他陷入应否要楼的两难，这沉重的抉择同时引起网民的热烈讨论，即睇内文详情。

单身汉患绝症最坏只剩5年命！苦等14年终获派公屋 陷人生交叉点

有名男网民早于于facebook群组「公屋讨论区」中分享个人经历，他表示自己今年56岁，患有第四期癌症，轮候单人公屋已有14年之久，而早前曾首派天恩邨恩憓楼一个约88呎的单位，惟他观看过YouTube片段后，认为单位「真不是人住」，加上他体重逾200磅，单位仅得「超细厕所」，他笑言「应该坐唔落」。

要间公屋搞装修 VS 留钱畀屋企人？

而近日这名网民再度出po，表示近日覆诊时，「多口问吓医生其实我大约还有几多年」，得到的答案是「最坏4至5年」。这答案令他陷入人生交叉点，一方面「如要楼要用钱搞装修家电等等，病恶化就麻烦家人走来走去照顾我」，另一方面如不要楼的造，「就留回钱畀家人用」。

事主亦补充，他目前与家人同住，不但方便他们照顾，住所亦邻近医院，方便覆诊。面对即将到来的第二次派公屋机会，他不禁在网上发文求问：「如再派我好不好要间公屋」。

网民意见分歧︰把机会让给其他有需要人士

帖文一出，引来大批网民留言，惟意见分为两大派。支持「要公屋」的网民，普遍认为事主应活在当下，抱持积极心态。有网民更鼓励他︰「正面啲，就算系4、5年都要好好生活」、「仲有几会好返」。他们建议事主毋须豪华装修，简单收拾即可入住，拥有自己的空间，享受生活。另外有网民就从家人角度出发，认为事主有自己的居所，可以「无必再要屋企人日日烦到佢哋」，才是真正为家人著想。

但另一方面，反对「唔要公屋」的网民则提出更现实的考量。他们认为，既然事主有家人照顾，住在现址更为合适。有网民直言：「既然日子不多，唔好浪费搬屋同装修同买家电既费用啦」、「要咗间屋求求其其都十万八万，不如留番啲钱玩下食下好过」。他们觉得，与其花钱花心力在一个无法传承的单位上，不如将金钱和时间用于与家人共聚，或留给家人，同时也「把机会让给其他有需要人士」。

资料来源︰公屋讨论区 - 香港facebook群组