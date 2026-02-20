Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年利是钱6招存入银行！指定存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得 免排队超方便

更新时间：13:24 2026-02-20 HKT
发布时间：13:24 2026-02-20 HKT

农历新年利是存款｜农历新年拆完利是后收到大量$20、$50纸币不知如何处理？想将这些利是钱存入银行作定期存款或投资，本文整理6个最简单实用的方法，其中汇丰银行今年更特别推出指定存钞机接受$20及$50纸币，另设马会投注站存款、八达通增值、电子钱包等攻略，让小额纸币快速变成银行存款！

新年利是钱6招存入银行！汇丰存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得

1. 银行分行柜台存款

最传统方法就是直接到银行柜台存款，而且职员会使用数钞机辅助计算，确保准确及安全，较有保障。不过，农历新年后相信多间银行分行人潮汹涌，需排长龙；加上需于营业时间内办理，而各间银行的单次存款张数或金额或设上限，存款前记得留意！

2. 银行存钞机存款

汇丰银行宣布将于农历新年后特别开放部分指定存钞机，除原有$100、$500、$1,000纸币，同时接受$20及$50纸币存款，让市民无需亲身到分行柜台排队，即可将小额纸币直接存入户口，方便处理大量小额利是。

适用日期：2025年2月22日至3月20日

存钞机地点：

  • 铜锣湾理财易中心：铜锣湾广场二期地下G08铺
  • 旺角理财易中心：旺角弥敦道673号LG楼
  • 尖沙咀理财易中心：尖沙咀弥敦道82-84号地下
  • 观塘理财易中心：观塘开源道71号王子大厦地下
  • 屯门市广场理财易中心：屯门市广场第二期地下1号舖
  • 元朗理财易中心：元朗青山道150-160号汇丰大厦地下
  • 葵芳理财易中心：葵芳新都会广场1楼153-160号舖
  • 荃湾理财易中心：荃湾青山道210号福华中心1楼4A、4B(A)-4B(C)、5及6号舖位

此外，恒生银行于各分行设立的智能柜位亦可即时处理现金存款交易，包括$20及$50钞票。

恒生银行智能柜位地点：

  • 铜锣湾分行
  • 中区分行
  • 城市大学分行
  • 总行
  • 九龙总行
  • 旺角分行
  • 北角分行
  • 新蒲岗分行
  • 沙田分行
  • 大河道分行
  • 太古城分行
  • 尖沙咀分行
  • 油麻地分行
  • 元朗 (教育路) 分行
  • 新港城中心分行自助理财中心
  • 屯门市广场自助理财中心

3. 香港赛马会投注站存款

如果是香港赛马会会员并有安装马会App，可以将利是钱存入香港赛马会会员户口，投注站职员即时数钱，然后透过App或网上银行转账至个人银行户口，安全可靠但繁忙时段（如赛马日）人流多，建议避开高峰期才前往柜台处理。另外，存款后需等待约3小时才能够转帐至银行。

4. 八达通便利店增值转银行

便利店遍布全港，拆利是后可以将$20、$50纸币在便利店为个人八达通增值，最低增值金额为$100，再经八达通App的电子钱包功能转账至绑定银行户口。增值前，要先安装八达通App并绑定个人八达通帐户；每月转账上限为基本$3,000（视帐户类型而定）。

5. 电子钱包便利店增值转银行

除了八达通，近年不少人都会用到电子钱包，用户亦可选择在便利店以$20、$50纸币等，为AlipayHKWeChat Pay HKPayMe等电子钱包增值，之后再透过App转账至银行户口，惟同样要留意相关电子钱包帐户需完成验证程序并连结至银行户口；各钱包设有转账上限（视乎用户及钱包类型而异）。

6. 相熟店舖找换$100纸币

如以上各种方法均不适用，由于一般零售商或需要零钱找续，因此可尝试在相熟街坊店舖购物或消费时，用$20、$50纸币请店主找换成$100纸币，之后再经存钞机或柜台直接存入银行。此方法需视乎店舖做法及金额，不一定每次成功。

文：LW

