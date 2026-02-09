居日美藉华人教分中港台游客！港人特有3大特质 网民解释：都是文化差异

中港台三地文化与生活习惯有别，近日一位居于日本的美籍华人于网上社交平台发布短片，分享如何从日常的行为举止及习惯，分辨对方是来自香港、中国内地或台湾。其中，她认为香港人身上拥有的3大特质最容易让他人认出，有来自香港网民留言表示其说法颇为准确，也有网民认为差别都是出于文化与生活习惯不同。

居日美藉华人教分中港台游客！港人特有3大特质「超中肯」？

世界各地有不同风土人情及文化，因此居于不同地区的人亦会拥有各式各样的生活习惯或特质。近日，一位于日本出生并居于东京的美籍华人，在网上社交平台分享她对于来自中国内地、香港及台湾的人们的观察。楼主表示，如果看到一个人非常性急、步速很快且神情严肃，那就是香港人，更笑指如果并排走在一起，走得最快的大多是来自香港，又称香港人大多不太会嘈吵。

至于台湾人的个性则比较悠闲，又称「（三地之中）会好好排队的，那就是台湾人」；内地人的说话声音最大，而且总是打开扩音讲电话。不过，楼主解释内地人大声说话并不代表生气，而是他们的说话及表达方式，「声音越大的话，看起来越友善」。

网民解释：都是文化差异

对于楼主观察到不同旅客的特质，有来自香港的网民表示针对香港人的说法甚为中肯，「香港人表示确认这说法」；也有日本网民笑指香港人确是讲求效率，「我到香港时惊讶于所有事情都具有速度，就连扶手电梯也比日本快两倍」。有网友则认为以上行为特质都是出于文化差异，即使是台湾人也可能会大声说话，「特别是来自乡村地区的姨姨们」；也有网民分析行为差异原因是家庭教育，「这比文化或来自何地更具影响力」。

有经营咖啡店的网民表示，台湾人、香港人及韩国人点餐前大多都是安静的，跟日本人没太大差别，「只要中国人走进店内，便能一眼认出」。不过，有网友表示中国有10几亿人口，每个地区的文化及价值观也有分别，认为单凭个别特质将中国人一概而论毫无代表性，「如果内容是关于『广东人』、『北京人』、『上海人』等特定地区还能理解，但是用『中国人』这分类太笼统，完全忽略其多样性，我认为这种影片没任何意义，只会助长偏见和轻视而已。」

