迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！

更新时间：13:06 2026-02-04 HKT
发布时间：13:06 2026-02-04 HKT

农历新年将至，又是换新钞准备封利是！金管局及3间发钞银行（汇丰、渣打中银）由即日起提供新钞及「迎新钞」（虽旧仍簇新的钞票，适合封利是之用）供市民兑换。如果错过网上预约换领时段，除了亲自前往分行，汇丰银行及恒生银行的理财易中心、流动银行及柜员机设有「迎新钞」提款机，今年更首设港铁站自助柜员机提取「迎新钞」服务，市民直接前往揿钱换新钞更方便！

延伸阅读：换新钞2026｜汇丰中银渣打2.3起可兑换新钞 恒生设迎新钞ATM 一文睇清预约安排

汇丰银行迎新钞柜员机位置+营业时间 

汇丰银行及恒生银行设「迎新钞」提款机，方便市民直接前往提取「迎新钞」
汇丰银行及恒生银行设「迎新钞」提款机，方便市民直接前往提取「迎新钞」

由即日起至2月9日，汇丰银行分别于旺角、观塘及屯门市广场理财易中心，以及3部流动银行指定自动柜员机，提供面值港币20元或50元「迎新钞」供客户提取，每次最多只能提取40张钞票。其中，流动银行自动柜员机仅提供港币20元的「迎新钞」。

与此同时，以往仅支援开户等非现金交易的流动银行，上述期间会首次提供港币3,000元新钞套装，包括100张港币20元新钞及20张港币50元新钞，限汇丰户口持有人从户口提取。服务时间为2026年2月3日至9日早上9时至下午1时，先到先得（期间流动银行不办理其他现金交易）。

汇丰银行「迎新钞」自动柜员机服务点：

旺角理财易中心

  • 地址：旺角弥敦道673号旺角汇丰大厦低层地下
  • 营业时间：上午6时至凌晨12时

观塘理财易中心

  • 地址：观塘开源道71号皇子大厦地下
  • 营业时间：24小时

屯门市广场理财易中心

  • 地址：屯门市广场第二期高层地下1号舖
  • 营业时间：24小时

汇丰银行流动银行

  • 服务地点：
    • 2月4日（星期三）
      • 黄大仙美东邨（近美仁楼）
      • 沙田欣安邨（近欣悦楼）
      • 香港仔石排湾邨（近中央广场）
    • 2月5日（星期五）
      • 黄大仙美东邨（近蓝泰楼）
      • 新田围邨（近欣围楼）
      • 柴湾兴华二邨（近安兴楼）
    • 2月6日（星期五）
      • 观塘鲤鱼门邨（近鲤兴楼）
      • 上水清河邨（近清誉楼）
      • 深水埗海丽邨（近海健楼）
    • 2月7日（星期六）
      • 黄大仙东汇邨（近汇仁楼）
      • 荃湾象山邨（近秀山楼）
      • 葵涌丽瑶邨（近富瑶楼）
    • 2月9日（星期一）
      • 黄大仙沙田坳邨（近顺田楼）
      • 元朗攸壆路南区简约公屋
      • 深水埗荣晶邨（近荣俊楼）
  • 营业时间：星期一至五上午9时至下午5时；星期六上午9时至下午1时

恒生银行首设港铁站ATM揿迎新钞！旺角/中环/湾仔/尖沙咀

恒生银行今年亦首设港铁站自助柜员机提取「迎新钞」服务，由即日起至2月9日，港铁旺角站、中环站、湾仔站及尖沙咀站自助柜员机提供面值港币20元或50元「迎新钞」，每次交易最多可提取40张钞票。

恒生银行港铁站自助柜员机「迎新钞」服务点：

  • 港铁旺角站（近D出口）
  • 港铁中环站（近B出口）
  • 港铁湾仔站（站内大堂）
  • 港铁尖沙咀站（近D出口）

来源：汇丰银行恒生银行

文：LW

