东京拉面名店疑嘲笑游客衣著谈吐？港人目击当地人都「中枪」？怒斥：食物唔错但咁讲嘢食唔落口

餐厅的服务态度决定了食客的体验，稍有怠慢或不尊重都可能影响店舖声誉，甚至令客人拒绝再度光顾。一位港人早前慕名前往连日本人都推荐的东京拉面名店，惟这次的用餐体验却令他大感「中伏」，店员误以为客人不懂日文，竟于煮面时大声取笑游客的衣著谈吐，就连当地人都「中枪」。港人认为该店拉面味道不错，不过对其态度却不敢恭维，「听到咁真系好想呕，食唔落口。」

用心服务是该有的待客之道，店员无礼或不专业服务客人或招劣评，甚至影响店舖声誉。最近一位港人慕名前往一间连日本人都推荐的东京拉面名店，该店曾获得米芝莲必比登推介，亦被日本食评网站Tabelog评为「东京拉面百名店」，足见其高人气。惟这次的用餐体验令事主感到「中伏」，更直言「非常建议大家唔好去」。事主表示自己于店内一直说英文，故此3位店员以为他听不懂日文，便一直在煮面的时候大声地取笑海外游客的说话方式，「嘲笑人食面方式，又会笑人着衫同埋袋上面嘅饰物系公仔之类」。

事主形容包括他在内的外国游客，均无一幸免被店员们「评头品足」，更甚的是就连一位当地人用餐完毕，也被店员嘲笑其说话方式。事主认为该店的拉面味道不错，但店员的无礼令他却步，「听到佢哋咁样讲嘢真系觉得好想呕，食唔落口」，直言即使客人听不明白日文亦不能无礼，「就可以咁大声喺度笑人讲人？」，他批评店员欠缺基本礼貌，「唔识得尊重人嘅店，真系唔建议大家去」。

网民怒轰：人哋讲日文系尊重，但佢地唔配有尊重

对于事主今次于东京拉面名店的用餐体验，有网民回想起自己近期曾光顾同一店舖，「见有两个外国人食完走先，人哋用日文讲多谢，𠮶3个店员答完多谢之后就大声笑，到我哋起身走，佢又系讲完多谢，到我哋踏出门口𠮶下又听到佢哋大声讲大声笑」、「我上次去都目击同样事情！店员会当住食客面笑食客，同扮游客讲嘢，感觉非常差」。有网民认为店员毫不尊重客人，「笑人讲嘢方式真系好井底，人哋同佢讲几句日文系尊重，但好似佢哋唔配有尊重」。

网友表示日本不乏高质拉面，用不着光顾这一间，「本身想去但见过唔少类似评价，最终冇去到」，甚至有网民认为澳牛服务比此拉面店更佳，「你唔做X嘢澳牛好少无啦啦笑人X人」。有多年前光顾的网民表示过往体验并非如此，或许近年换上新班底所致，「前年去食过，正正常常煮面好静，几个人都无乜讲嘢」、「我早两年几三年之前去食，系好食同埋态度好好的」、「我两年几前去都几好礼貌，可能已经唔系同一批人」。不过，有网民推断店员日常招呼不少游客，才导致有此行为，「当你日日对住9成以上外国人游客可能都会变成咁」。

