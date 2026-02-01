Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惠康超市贺年优惠！贺年礼盒/糖果/饼干88折 满额即减$98再送$100电子券

生活百科
更新时间：15:00 2026-02-01 HKT
发布时间：15:00 2026-02-01 HKT

农历新年将至，又是选购贺年礼盒、向亲友表达心意的时节。连锁超级市场惠康一向是办年货的热门地点，为迎接马年，惠康网店特别推出连串新年限定优惠，让消费者足不出户也能轻松办妥年货，当中精选贺年礼盒的88折优惠，以及满额即减的推广，绝对是悭钱送礼的体面之选！

惠康精选应节糖果/果仁/饼干/礼盒88折 

想轻松买到体面又美味的贺年礼盒？即日起至2月5日，于惠康网店选购指定的贺年礼盒，并选择「网购店取」服务，即可在结账时享用88折优惠，省却亲身到门市选购和排队的时间。今次优惠涵盖多款人气品牌及应节食品，送礼必备丹麦蓝罐曲奇折后$88起、美心杏仁条礼盒折后$139、至尊杂果仁1KG折后$133，无论是送礼或自用都非常合适。

另外凡购买精选糖果、朱古力、饼干或果仁等贺年礼盒等满$158，即可以$28超值价换购价值$168的「阿一花菇鲍鱼」礼盒装。若购物满$188，更可免费获赠价值$138的招财挂饰一件（款式随机发放），让办年货更添著数。

网店买满$988即减$98 再赠$100电子券

惠康网店更推出加码优惠，购物满额即可享受即减$98的折扣。
惠康网店更推出加码优惠，购物满额即可享受即减$98的折扣。

除了礼盒折扣，惠康网店在新年期间（2026年2月1日至2月12日）更推出加码优惠。凡于网店单次购物满$988，在领取优惠券后结账，即可享受即减$98的折扣。更吸引的是，完成交易后，顾客还能获赠总值$100的电子优惠券，供未来购物时使用，让优惠一浪接一浪，真正实现「愈买愈悭」。

惠康贺年优惠

优惠一：网购店取精选贺年礼盒88折

  • 优惠期限： 2026年1月30日至2月5日

  • 优惠内容： 于惠康或Market Place网店选购指定贺年礼盒，享88折优惠。

  • 折后价格参考：

    • 华园 x 均香爆浆芝麻蛋卷：$60.8/盒

    • 玉子之家极浓蛋•蛋卷：$48/盒

    • 嘉顿/菓子工房梳打饼系列：$22.2/盒

    • 三师兄曲奇系列：$35.2/盒

    • Meadows/Nature's Heart 杂果仁1公斤：$117.1/件

    • Meadows 杂锦饼干600克：$26.4/罐

优惠二：减$98再送$100电子优惠券

  • 优惠期限： 2026年2月1日至2月12日

  • 优惠内容： 于惠康网店买满$988即减$98，再送$100电子优惠券。

总体条款：

  • 只适用于惠康/Market Place网店，并只限于指定分店取货。

  • 客户需于活动页面领取优惠券方可享有优惠。

  • 所有优惠均以单一交易及折实价计算。

  • 优惠不可与其他优惠（包括其他折扣券或网店特别折扣日）同时使用。

  • 所有活动受相关条款及细则约束，如有任何争议，惠康网店保留最终决定权。


