惠康超市贺年优惠！贺年礼盒/糖果/饼干88折 满额即减$98再送$100电子券
发布时间：15:00 2026-02-01 HKT
农历新年将至，又是选购贺年礼盒、向亲友表达心意的时节。连锁超级市场惠康一向是办年货的热门地点，为迎接马年，惠康网店特别推出连串新年限定优惠，让消费者足不出户也能轻松办妥年货，当中精选贺年礼盒的88折优惠，以及满额即减的推广，绝对是悭钱送礼的体面之选！
惠康精选应节糖果/果仁/饼干/礼盒88折
想轻松买到体面又美味的贺年礼盒？即日起至2月5日，于惠康网店选购指定的贺年礼盒，并选择「网购店取」服务，即可在结账时享用88折优惠，省却亲身到门市选购和排队的时间。今次优惠涵盖多款人气品牌及应节食品，送礼必备丹麦蓝罐曲奇折后$88起、美心杏仁条礼盒折后$139、至尊杂果仁1KG折后$133，无论是送礼或自用都非常合适。
另外凡购买精选糖果、朱古力、饼干或果仁等贺年礼盒等满$158，即可以$28超值价换购价值$168的「阿一花菇鲍鱼」礼盒装。若购物满$188，更可免费获赠价值$138的招财挂饰一件（款式随机发放），让办年货更添著数。
网店买满$988即减$98 再赠$100电子券
除了礼盒折扣，惠康网店在新年期间（2026年2月1日至2月12日）更推出加码优惠。凡于网店单次购物满$988，在领取优惠券后结账，即可享受即减$98的折扣。更吸引的是，完成交易后，顾客还能获赠总值$100的电子优惠券，供未来购物时使用，让优惠一浪接一浪，真正实现「愈买愈悭」。
惠康贺年优惠
优惠一：网购店取精选贺年礼盒88折
-
优惠期限： 2026年1月30日至2月5日
-
优惠内容： 于惠康或Market Place网店选购指定贺年礼盒，享88折优惠。
-
折后价格参考：
-
华园 x 均香爆浆芝麻蛋卷：$60.8/盒
-
玉子之家极浓蛋•蛋卷：$48/盒
-
嘉顿/菓子工房梳打饼系列：$22.2/盒
-
三师兄曲奇系列：$35.2/盒
-
Meadows/Nature's Heart 杂果仁1公斤：$117.1/件
-
Meadows 杂锦饼干600克：$26.4/罐
-
优惠二：减$98再送$100电子优惠券
-
优惠期限： 2026年2月1日至2月12日
-
优惠内容： 于惠康网店买满$988即减$98，再送$100电子优惠券。
总体条款：
-
只适用于惠康/Market Place网店，并只限于指定分店取货。
-
客户需于活动页面领取优惠券方可享有优惠。
-
所有优惠均以单一交易及折实价计算。
-
优惠不可与其他优惠（包括其他折扣券或网店特别折扣日）同时使用。
-
所有活动受相关条款及细则约束，如有任何争议，惠康网店保留最终决定权。
