小红书热数「香港适合带仇人做的11件事」 搭港铁做1事达最折磨？网民出招：唔提佢搭巴士戴安全带

小红书网民最近热数「香港适合带仇人做的11件事」，以调侃方式列出多项利用香港本地特色「整蛊」仇人的方法，如台风时约其去尖沙咀「吹海风」、让对方穿高跟鞋行匀全港都未算最狠毒？帖文提及带对方搭港铁做1事最为折磨，网民纷纷补充更多「阴招」，有人笑称：「唔提佢搭巴士要戴安全带。」

小红书热数「香港适合带仇人做的11件事」 搭港铁做1事达最折磨？

最近，有小红书网民巧妙利用香港文化及独有特点，设计出一系列看似无害却极具「杀伤力」的行为，列出11件「香港最适合带仇人做的小事」的帖文，以调侃方式表示可以带仇人体验，企图让对方感到尴尬。

帖文详列11项行为，更附上折磨程度评分，当中包括扶手电梯让对方站在左边、早上四点起床坐巴士去破边洲及麦理浩径徒步、台风天到尖沙咀散步吹海风、穿高跟鞋行匀全港、到重庆大厦并假装只订到一间房、约在「沙田」等结果是深圳的沙田等。另外，楼主深知香港周末及假日最为热闹多人，提议带仇人去最多游客会去的景点观光，如中环摩天轮、太平山顶缆车、双层观光巴士，相信定能令对方感到不适。

不过以上招数都未算「狠毒」？帖文提及折磨程度达最高8粒星的行为，就是坐港铁关爱座以及不拍卡就坐头等港铁车厢，前者随时会招来侧目与指责「不让座」，造成强烈道德压力与尴尬；后者则因头等车厢需额外付费，不拍卡闯入会被职员罚款，让对方陷入尴尬或被注视的境地。以上行为看似无心却极具「杀伤力」，相信是香港人都会会心一笑。

网民出招：唔提佢搭巴士戴安全带

帖文一经发布即引发热烈回响，网民纷纷补充更多具「杀伤力」的阴招，例如「告诉朋友小巴是香港特色，速度不快，放心坐就行，司机师傅每站都会停」、「约朋友去澳洲牛奶冰室，说这里是全港服务最好的餐厅，让他不必拘束。」更有人笑称「现在最简单的杀招就是坐巴士不提醒人家系安全带」，让对方无意违反佩戴安全带的法例而被罚款。

来源：小红书