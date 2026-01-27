Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！限时买1送1+满额即减 网民实测舒服唔刮脚：做个健康地雷妹！

生活百科
更新时间：18:10 2026-01-27 HKT
发布时间：18:10 2026-01-27 HKT

Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！近日，有网民在社交平台上发文，指她于Dr. Kong购买了一对厚底「地雷鞋」，穿著极为舒适且不刮脚。帖文其后在Threads疯传，成为近期热门话题，不少网民见状纷纷到Dr. Kong购买相同鞋款！现时Dr. Kong更推出限时优惠，多款儿童鞋及成人鞋买一送一，买满指定金额即减$200，即看下文了解详情。

Dr. Kong厚底「地雷鞋」Threads爆红！ 网民实测唔刮脚+鞋底软硬适中

近日，有网民在Threads上发文，指她在Dr. Kong买了一对厚底皮鞋，形容该鞋款不仅能完美搭配「地雷」系风格，穿起来也十分舒服，现时更推出买一送一优惠。帖文成功引来大批网民关注，不少网民见状纷纷到Dr. Kong购买相同鞋款，让Dr. Kong各款厚底皮鞋迅速在Threads上爆红！

其后，原帖网民表示在穿著半天后，发现鞋子完全不刮脚，鞋舌及鞋面物料柔软适中，不会过硬或顶伤脚面，即使长时间穿著亦无磨损或不适。然而，她指出若平日不习惯较高厚底鞋，初次穿著时可能稍感难行，需一段适应期；但若额外加入高足弓鞋垫，行走感觉将更为舒适。

网民：做个健康「地雷妹」！

不少网民感谢原帖推介，「多谢楼主推介，今日即刻去咗买。左脚用钳拆咗两粒W。另外买一送一拣咗对银色ballet flat」、「唔系你出po，大家对dr. kong印象仲停留喺老土学生鞋款」、「大癫，身边朋友个个即刻话要去买。」更有网民笑言：「而家见到个绿色觉得有啲潮」、「Dr.Kong 应该冇谂过有日会变地雷brand」、「地雷要健康，去揾Dr.Kong」、「做个健康嘅地雷妹」、「建议 dr.kong出多啲，地雷都可以健康。」

儿童鞋／成人鞋限时买1送1 买满指定金额即减$200

现时Dr. Kong 全线门市推出贺年优惠，多款儿童鞋、成人鞋及人气背包限时买一送一（以较低价货品计算折扣，指定组合除外），且同步进行满额即减优惠，买满$1,000可减$100，买满$1,600即减$200！

Dr. Kong

门市地址：请按此  

图片及资料来源：Threads@erhy110Threads@yoyolamy

文：Y

延伸阅读：瑞士莲朱古力蛋卷Threads爆红！本地品牌珍懿坊出品 超市现货极速沽清 网民评价两极
 

