李居明-蛇肖太阳星高照 「横行无忌」蟹将军旺偏财｜李居明大师会客室

送蛇迎马，所以十二生肖最后才说到蛇，其实在2026年，蛇人运势居中！我非常欣赏和羡慕属蛇人的性格，因为他们天生很高智慧，不会自寻烦恼，都是「鬼才」，即使是家庭主妇，也有强项令人眼前一亮。最重要是蛇人很有偏财运！

2026年蛇人行「太阳」星。「太阳」与「太阴」是一对，太阳旺男性，太阴旺女性。所以，特别你是属蛇的男性，你是阿sir（蛇），做老师、警察都应今年格外人形光彩，神彩飞扬，个人魅力大增，连发型都特别亮丽。更有「禄神」星入命，加上今年九紫当令星飞入「巳」方，代表属蛇的朋友今年偏财非常之旺，大利投资运。

「咸池」是吉是凶？

「子午卯酉」是四桃花，「午」是蛇肖的「咸池」星。有人问「咸池」是凶星还是吉星？答案是，如果你本身是生于秋冬天（西历8月7日至翌年2月3日），用神要火，今年咸池就是吉星，马是火，午火是用神。但你生于夏天（西历5月5日至8月6日）不要午火，便会引发醉酒花街，带来感情纠纷，与性有关于的麻烦，甚至破财。所以，属蛇的朋友无论男女，如果你生于夏季，必须慎重处理感情与人际关系，切忌沉迷。

马年二黑病符飞到西北方，经常坐卧在西北方的家人要注意了，一定要在家居西北放好「葫芦霸」，以葫芦化病乃中国传统风水绝技。尤其是家中的父亲，和今年犯病符的蛇肖。

「蟹」是横行无忌很霸道，是女性旺夫运的最佳吉祥物。

一个桶代表「通」

凶星方面有「天空」、「晦气」。蛇肖还要注意「病符」星，在家中的西北方必要挂好八铜钱，便可化此星！以我的经验，「痛症」也是病符星。痛症往往源于气血经络「不通」，如果通畅了，你就不会痛。在我家中很重视一样东西，就是一个「桶」！原来一个桶是代表「通」。尤其在厕所摆放一个桶，寓意「通畅」，家里人就不会「痛」了！这是有趣的玄学现象。

原来在中国文字文化中，「通」、「逍」、「遥」、「游」等撑艇偏旁，与水流有关的字皆代表吉祥自在。2026年火旺，人人都要「补水」，更加要多点「撑艇」字。术家有个秘法，就是用剑指在痛处虚写个「通」字，然后三弹指，便能通气血。这种玄学方法，大家不妨试试。

「横行无忌」财神手印

属蛇的朋友，无论男女，都一定喜欢「横行无忌」四字。因为属蛇的人天生有领导才华，喜欢称王称霸，而且特别喜欢抓钱，以财富来衡量他的成功与失败。如果一个属蛇的人太不讲钱，是彻底失败！所以，蛇肖最喜欢像「蟹」一样横行无忌，对于女性是旺夫运。最有趣的是，最著名的「大黑天财神」手印正像一只横行的蟹！你想学抛一千粒米的「财神千座法」吗？可来参加我的密宗初班，欢迎年轻人来听课，学点密宗开开智慧！

