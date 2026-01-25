港女回忆疫情竹篙湾隔离生活 日日食橙/与营友WhatsApp倾计 网民最怀念1「名物」：唯一最好食嘅餐

2020年初爆发新冠肺炎疫情，为了避免病毒传播，政府兴建竹篙湾社区隔离设施，提供设施予密切接触者进行强制检疫。该设施于2023年3月正式关闭，近日有网民在Threads发文，表示「有几多人之前covid曾经住过竹篙湾？」，并回忆疫情时于竹篙湾的隔离生活。帖文随即引起不少网民共鸣，不少有经验者纷纷留言，指当时每天都会食橙、与营友WhatsApp倾计等，甚至有网民直言是「近十年嚟最free嘅7日」；也有网民最怀念一「名物」，「唯一最好食嘅餐」、「一定要食！」即看下文了解详情。

港女回忆疫情竹篙湾隔离生活 日日食橙/与营友WhatsApp倾计

近日，有网民在Threads以「有几多人之前covid曾经住过竹篙湾？」为题发文，回忆疫情期间在竹篙湾的隔离生活。楼主指，当时入住隔离设施7日，每天都会与营友在WhatsApp聊天，「𠮶阵时有个WhatsApp group，营友每日喺group吹水渡（度）过每一日。」

帖子随即引来众多「有经验者」留言，有网民指当时生活「好爽」，「我住咗竹篙湾14日，真系好开心。摆低份工，攞正牌唔覆message，真系好爽。由细到大，未试过自己一个一间房，更加未试过间房有阳光！离营嘅时候，真系依依不舍」、「𠮶时执齐晒PS4、Notebook、喇叭入去，用CSL送嘅100GB免费data睇戏同打机，过咗九日吃喝玩乐茶嚟水到嘅me time，其实都几疏肝！」、「近十年嚟最free嘅7日，自己一间大房，无忧无虑，无限冷气，免费sim data，饭来张口，衣来伸手。」

网民最怀念1「名物」：唯一最好食嘅餐

此外，有不少网民对隔离营的膳食印象深刻，「记得𠮶时派橙晚晚喺度食橙，成日叫佢哋俾零食我食」、「最记得入得竹篙湾一定要食鸡髀饭，另外系要拣印度餐」、「剩系记得日日嘅餸都有生粉水+黄色嘅菜，搞到我而家都唔食有生粉水嘅餸。」

不少网民均提到「名物」鸡髀饭，直言是「唯一最好食嘅餐」，「入咗去14日……食到两次鸡髀饭，其余几乎每餐都系叫宗教餐，d味算系最好食，长米饭几过瘾」、「我住咗8定9日，食咗2餐鸡髀，应该一星期7日得一次鸡髀，跟住就会routine」、「我记得group友话一定要拣鸡髀餐」、「每日瞓醒觉就有橙食，逢星期四有鸡髀饭，咁至系人生！」

