屯门市广场IKEA或扩张开大舖？疑职员现身同场AEON「睇舖」 街坊激辩2选1最终答案是……

宜家家居（IKEA）向来深受香港市民欢迎，每逢开设新分店均引起广泛关注。去年12月，IKEA首次进驻大西北地区，于屯门市广场1期3楼开设期间限定店，主要售卖客厅、厨房及睡房用品等家居产品，惟未设美食站，加上店舖规模相对有限，让部分市民感到意犹未尽。近日，在社交平台上流传一张照片，有疑似IKEA职员现身同场的连锁超市AEON「睇舖」，有网民猜测IKEA或扩张租用原为AEON的舖位开设大型分店，即看下文了解详情。

屯门市广场IKEA或扩张开大舖？疑职员现身同场AEON「睇舖」

近日，Facebook群组「屯门友」引述街坊报料发文，指屯门市广场的IKEA或扩张「开大舖」。根据上传的照片可见，4名人士手持文件到屯门市广场1期AEON超市楼层巡视，期间2位女子手指向前方舖位，后方1名男子所持文件清晰可见IKEA标志。

整个过程疑似IKEA职员在「睇舖」，因此专页猜测IKEA或计划扩张业务，并租用现时AEON所在楼层开设大型分店，「IKEA唔知系咪真系会开大舖呢？AEON个位又真系够大，可以做埋小食部。」翻查资料，AEON于屯门市广场的租约将于今年4月15日届满，到时确有可能出现租户更替的情况。

AEON VS IKEA 街坊激辩2选1最终答案是……

帖文引起网民热议，惟不少街坊希望保留AEON，「AEON实用性大好多」、「AEON系屯市代表，承接八佰伴嘅灵魂」、「由从前吉之岛到现在，AEON喺屯门人心中有著很重要的地位」、「如果2拣1，真系想屯门Aeon继续有12蚊店，玩具部，衫裤鞋袜卖」、「如果只能二选一，我会拣Aeon！」亦有人支持IKEA，「真系好期系屯门市广场开IKEA+美食坊」、「同区咁多超市多一间少一间其实无分别，ikea 就唔同啦！」

也有网民建议，「应该去新屯中开，唔好搞吉吉岛」、「其实要开Ikea，最好就喺元朗加点（YOHO PLUS）开，仲有个大型停车场少人用。」更有自称AEON前员工的网民留言，「AEON前员工表示：大约最少3年前，已经听到啲旧同事讲话AEON嚟紧1楼呢层唔再租！而家呢日终于嚟。」

