「三边落床炫富论」掀热议！室内设计公司以1方法实现 网民反驳：同富无半点关系！

生活百科
更新时间：17:26 2026-01-22 HKT
发布时间：17:26 2026-01-22 HKT

香港地寸金尺土，现时部分新建成的屋苑单位面积细小，能够做到「三边落床」是不少港人心中的理想。近日，有室内设计公司以一种手法实现「三边落床」，并在社交平台上载图片分享，并配上一句「喺香港，三边落床系咪无声炫富」，随即被大批网民反驳其设计方式并非真正的「三边落床」，更直言：「呢种床同富无半点关系！」

室内设计公司「三边落床炫富论」掀热议！利用1种设计方法实现

在寸金尺土的香港实现「三边落床」，代表居住空间宽敝，不用将睡床放到房间墙边角落，有一说法是富裕的象征。近日，有室内设计公司在社交平台分享，在一个单位内利用地台方式实现「三边落床」，并配上一句「喺香港，三边落床系咪无声炫富」。据照片所见，单位地下设有不同大小的地台，并利用整面墙放置储物柜，以增加屋内储物空间。不过由于设置地台，令到楼底变矮，再加上「横梁压顶」，有网民质疑此为两个房间制造出一大房的空间，认为感觉相对焗促。

网民反驳：同富无半点关系！

有网民认为此方法并不是真正的「三边落床」，甚至反驳「地台床同富无半点关系！」、「成屋地台已经无资格炫富」、「落咩床，得张床褥，床架都无」。有曾使用地台床的网民表示，日后稍有经济能力亦不考虑地台床，「啲罅全部都系尘同头发，好污糟」、「地台床嚟讲，谂起要起张床褥揾嘢，未开始行动已经扭亲呢度𠮶度」。

有网民认为家中若有足够空间根本不需要地台，「间屋够位就唔驶做地台啦，富喺边度？」、「要做地台就因为唔够地方摆柜，炫富？富位喺边？」、「搞到好似阁楼，行路都要乌低𠮶啲咁」。有网友则笑言：「俾你讲到觉得我自己系有钱人」。

文:RY

资料及图片来源:Threads

