网民目击2食客$120火锅放题「斋拎唔食」引公愤！多人齐指惯犯：见过啜完牛肉汁吐返出嚟

香港放题火锅店近年愈趋普及，食客可无限点取食材，却也衍生食物浪费问题。近日，有网民怒斥有2名女性顾客光顾时狂点一整枱食物，却吃不完直接倒入火锅煲内弃置，职员劝阻无效，反被该食客投诉。事件曝光后，迅速引发网民热议，多人留言指曾多次目睹相同食客作出同样行为，齐指是惯犯，更有人指：「见过佢哋啜完牛肉汁吐返出嚟！」

网民目击2食客$120火锅放题「斋拎唔食」 职员劝阻无效

事缘，一名网民在社交平台上发文，目击两名女性顾客于火锅放题店狂扫食物：「一坐低狂攞出面嘅熟食，再疯狂加单叫猪牛肉，攞到成枱嘢饮。」职员私下透露该两名食客每晚都光顾，每次都吃不完食物，直接倒入火锅煲内弃置，职员好言劝告却被投诉。楼主对此大感气愤，直指：「比𠮶$120都唔好咁浪费食物呀！难为世界上好多人无得食，等因果报应、下世佢地无得食。」

多人齐指惯犯：见过啜完牛肉汁吐返出嚟

事件曝光后，迅速引发网民热议，有多名网民认出该对食客是惯犯，齐指同样情况不是首次发生：「之前去打边炉，见过佢哋攞到成枱野食，食过几次，见过佢哋，就系有心理病，啲牛肉全部只会啜汁，之后吐返出嚟掉」、「今晚又见到佢狂擦，嗌好多牛肉返嚟都系啜啲汁无食落肚」、「一年前都见过佢哋，我直头忍唔住拍咗片……佢成个垃圾桶都系装满食物，而佢系冇食落肚，全部咬咗几啖就照lur（吐）返出嚟。」另一人补充：「我都有见过两个女人，唔知系咪呢两个，又系拎到成枱都系野，搞到我哋出去想食烧鸭都比佢拎晒冇得食，差唔多完场时见佢哋根本食得好少，真系好浪费好过份啰。」

网民亦提出解决方案，例如：「其实餐厅加一张纸写住浪费食物要罚钱，问题就解决了。」有人分享于内地用餐的经验，指某些火锅店收取按金并按剩余食物扣款。

