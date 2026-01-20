港男$80入会报读工联会兴趣班！学齐瑜伽/二胡/烹调咖哩/英文 附6大人气课程推介

近年不少机构均有推出各类型兴趣班课程，以迎合市民自我增值的需求，当中工联会进修中心是不少人的热门之选，提供超过3,000种课程，成为不少打工仔、长者及家庭主妇的「兴趣班首选」。近日，有网民在社交平台上发文，只需$80入会，即可报读工联会兴趣班，包括瑜伽、拉二胡、烹调咖哩、学习英文等。帖文引起网民热议，不少网民大赞工联会课程性价比高，直言「探索下兴趣系几好。」本文将整理工联会6大人气兴趣班课程，即看下文了解详情。

港男$80入会报读工联会兴趣班！学齐瑜伽/二胡/烹调咖哩/英文

近日，有网民在Threads上发文，指自己为参加工联会的瑜伽拉筋班，以$80加入会员，又称以往曾参加过其他兴趣班，如烹调咖哩、拉二胡、英语班等，大赞兴趣班种类相当多元，「工联会搞嘅兴趣班内容都几广泛。」帖文引起网民热议，不少网民大赞工联会课程性价比高，适合在职人士学兴趣，「探索下兴趣系几好」、「认真，如果唔知自己有无兴趣想平平地试下，工联会系抵玩」、「工联会啲班用嚟入门探索下兴趣系几好的。」

也有网民对课程有疑问，「系咪俾完年费，参加每个课程又要再收费㗎？」、「瑜伽班上堂系后生多定老人家多？」对此楼主回复：「俾完年费参加兴趣班平少少」、「未知，要上过先知，不过都预咗多数老人家。」

工联会6大人气课程推介！ 葡萄酒/西饼制作/日语/韩语

工联会兴趣班涵盖不同主题及技能，以经济实惠的价格带来丰富的学习体验，以下为6个人气课程推介：

1. 锁匠训练班

课程为基本锁匠训练，教授一般日常最通用之七种锁类：包括珠锁（PIN TUMBLER LOCK）、房门锁（喇叭锁）、双胆锁、柜桶锁、信箱锁、挂锁及寿桃片锁（LEVER 锁）基本开锁认识等之应用、结构操作、装配及配匙。完成课程及考试合格者，可申请由香港锁匠学会与本中心签发之证书。

入学资格：年满18岁或以上之人士

课程：全期6课，每课3小时

费用：全期$2810（包括基本工具及实习材料费约$600）

2. 葡萄酒课程基础班

课程为刚开始学习葡萄酒知识的人士而设，适合葡萄酒业界的新手，或有意培养葡萄酒相关兴趣的人士，主要帮助学员了解世界上主要的葡萄品种，其所种植地区以及其生产的葡萄酒的风格，期间将品试8款有品质的世界葡萄酒款，让学员在一个轻松的气氛下，即场实习所学。

课程内容包括：学习葡萄酒产区及历史；分辨风格及口味；正确使用开瓶器和开香槟技巧；葡萄酒的醒酒过程及储存条件；品试的先后次序、技巧；准确地描述这些葡萄酒；分辨酒标内容及文字注释； 葡萄酒与食物的配搭。

入学资格：年满18岁或以上之人士

课程：全课程共7小时

费用：全课程$800（包括材料费）

3. 西饼、蛋糕制作精选实习班

课程为实习课程，除导师讲解及示范外，学员可在课堂上亲自制作及品尝自己的制成品。课程会教授的糕饼款式包括：洋酒黑车厘子批、樱花仁曲奇、凤梨酥、煮凤梨酥馅、棋盘蛋糕、虎皮旋风卷、双层芝士Brownie蛋糕等。

课程：全期10课， 每课3小时

费用：全期$2200（包括实习材料费）

4. 初级攀岩训练课程

「攀岩」是攀山运动中非常重要的一环，其中包括高山之必备技术与知识，是登山人士及资深行山人士的必修课程。课程藉著让学员认识攀山与攀岩的关连，使初学者正确地理解攀岩的观念及了解危险所在。课程由本中心与香港岳峰攀石会合办。课程理论与实习兼备，共分两课进行。学员必须出席全期课程，并经教练评审合格后，方可申请初级攀岩证书，证书费需另付。

课程内容包括：攀石概念、岩石认识、器材认识及使用、应用绳结、 攀爬口号、基本防护法、各式攀爬法、悬崖下降法、攀石公德等。

入学资格：年满16岁或以上身体健全之人士（18岁以下之参加者必须由家长或监护人签署同意声明）

导师：由一级或二级攀岩教练任教

费用：全课程$660

5.日语初班

课程专为初学日文人士而设，特别注重日语之字母基本发音，日常简单应对会话，以求在一个短时间内，掌握基本日文知识。

课程：全期12课， 每课1小时30分

费用：全期$830

6.韩语初阶

课程教授韩语之基本拼音、日常会话及句型结构，注重不同场合之会话及应对。

课程：全期12课， 每课1小时30分

费用：全期$790

图片及资料来源：Threads@jesse_tablet、工联会

文：Y