Netflix惊现诈骗电邮 称帐户有问题需更新付款资料 官方回应教处理方法

近年网上诈骗手法无日无之，近日有网民亦收到针对串流平台的诈骗电邮，指用户的帐单出现问题，需进行验证并更新付款资料。Netflix官方亦有就诈骗电邮提供官方说明，教授用户在收到诈骗电邮时的正确处理方法。详情即看下文！

Netflix诈骗电邮几可乱真 附按键提交「验证付款资讯」

近日有网民于threads发文，指自己「刚刚收到这款诈骗电邮，大家小心」，并上载有关电邮的内容。观乎电邮的内容及用色跟Netflix官方极为相似，整个设计几可乱真，甚至用上Netflix美国总部的地址，电邮中亦有「验证付款资讯」按键。内容指「侦测到与您的Netflix订阅相关的帐单资讯出现问题」，需要进行验证以避免服务中断，又要求用户「检查并更新付款资料」，以确保能维持正常服务。

Netflix官方有回应！ 提供应对Netflix诈骗电邮或短讯方法

Netflix官网就诈骗电邮作出回应，以「声称来自Netflix的钓鱼式攻击或可疑电子邮件或简讯」为题，指用户如收到电邮或短讯（SMS）要求提供帐户使用的电邮、电话、密码或付款方式，「此讯息很可能不是由 Netflix 发出」。

Netflix亦有提供教学，让用户能判断来自Netflix电邮及短讯的真伪，表明「绝不会要求您在简讯或电子邮件中分享个人资讯」，当中包括：信用卡或金融卡号码、银行帐户资料及Netflix 密码；亦不会透过第三方厂商或网站要求付款。另外，Netflix提醒用户，请勿开启来自电邮或短讯附有不明连结，并提供如收到可疑电邮或短讯的处理方法。

可疑电邮：

可疑短讯（SMS）：

Android 手机或平板电脑

点一下并按住您想转寄的讯息。

点一下 「转寄讯息」。

点一下转寄箭头 。

输入 [email protected]。

选取您刚刚输入的电子邮件地址。

点一下 「传送]」。

删除讯息。 （注意：您装置适用的步骤可能与此处所列不同。 如需适用于您装置的步骤，请查看您装置随附的使用手册或向制造商寻求协助。）

iPhone 或iPad

点一下并按住您想转寄的讯息。

点一下 「更多......」接著点一下转寄箭头 。

输入 [email protected]。

点一下 [传送] 。

删除此讯息。 （注意：您可能需要支付简讯费用。）

如不幸开启连结或已分享个人资讯，Netflix建议用户更改Netflix密码，以及所有其他使用相同电子邮件和密码组合的网站或App密码。如已输入付款资讯，需联络相关金融机构，因该金融帐户可能已遭入侵。在完成以上步骤后，将讯息转寄至 [email protected]。

文：TF

资料及图片来源：threads、NETFLIX

