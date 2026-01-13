港铁屯马线红磡站特别安排！指定日子需落车转月台

港铁屯马线红磡站特别安排｜公共交通系统为配合工程项目，不时会作出临时服务调整。香港铁路有限公司宣布，乘客于今年2月及3月的两个指定星期日，乘搭屯马线途经红磡站时需遵守特别转车安排。港铁呼吁市民预留充裕乘车时间，以免行程受阻。

屯马线红磡站特别安排 2周日需落车转线

红磡站屯马线月台将于2月1日及3月8日（均为星期日）实施特别服务安排，以配合相关工程。

根据港铁发放的资讯，在上述两个星期日，所有乘坐屯马线的列车，在抵达红磡站后将以此站为终点。乘客若需继续行程，必须在红磡站下车，然后步行至对面月台，换乘另一班列车才能前往原定目的地。港铁强调，届时屯马线全线将会「站站有车搭」，并维持正常的星期日班次。

此项安排意味著乘客的乘车过程会被中断，需要花费额外时间转车。为此，港铁提醒市民，届时应多加留意车站职员的指示、以及车站和车厢内的广播，并建议乘客提早出门。市民亦可透过「MTR Mobile」应用程式，查阅最新的车务资讯。

