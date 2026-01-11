中环惊现「足疗街」！阿婆排长龙等批脚皮 吓塞港男 网民：见过除咗上衣按摩添

香港地少人多，但公共空间的用途可谓无奇不有！近日，有位男网民于中环一条楼梯上，竟目睹了一场令他大为震惊的「楼梯足疗」服务，让他不禁直呼「搞唔掂」，这经历更随即在网上引发热烈讨论。

港男惊见「中环足疗街」！「揸feet人」帮阿婆逐只脚批脚皮

日前有名网民在社交平台Threads上分享个人经历，指自己「好耐无过海」，途经中环港铁站A出口前往国际金融中心ifc必经的一条楼梯时，竟发现了惊人的一幕！他更将所见所闻发布上网，并附上影片，引起网民广泛关注。

由事主上载的片段所见，他上楼梯时，起初以为有几位婆婆因身体不适而坐在楼梯旁休息。但走近后才发现这班人是对住坐，而且不止一组人，是足足有4组人。

脚皮纷飞 目击者：行上去每一步好似食晒…

当时一位背对镜头及正在蹲下的女士，正为另一位坐在楼梯上的婆婆服务。婆婆脱去了一边的鞋袜，裤管则折上到大腿位置，赤脚伸出右腿，而女士正专注地用双手，为长者的脚掌及小腿进行按摩。在两人之间的地板上则放有一瓶泵装的啡色液体，疑似是按摩油。

事主见状，立即指「原来呢班友喺度帮客㓟脚皮，按脚」，而楼梯间人来人往，加上风势颇大，他不禁形容「行上去每一步好似食晒啲脚皮嘅feel」，并对此情景感到难以接受，直言：「搞唔掂㖞大哥大姐，去啲无咁食风嘅天桥搞ok？」。

网民嘲好可怕︰见过除咗上衣按摩添…

帖文一出，随即引来大批网民热议，不少人笑称这是「中环揸feet人」，又指「处处有商机」。有网民则表示此景已非首次出现，「佢哋之前喺Jollibee𠮶幢大厦对住大马路批」、「好耐㗎啦，2年前有一排要去中环做嘢都系咁」、「按摩化妆修甲都见过」，甚至是「见过除咗上衣按摩添...净系揾块薄薄地嘅布遮住」。另外亦有网民认为情况「好可怕」、「好核突」，甚至质疑此等行为是否构成「无牌经营同公众地方行为不检」。

资料来源︰not.just.story＠Threads