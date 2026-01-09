港人疫情跟风开口罩厂奇迹生还！蚀本6年终达收支平衡 盼证「唔系靠运气」 网民力撑：支持香港制造

2020年新冠疫情爆发，香港出现「一罩难求」的局面，市民四处排队抢购口罩。不少港人见市场需求殷切，把握商机纷纷开设本地口罩厂。近日，有香港口罩品牌老板在社交平台上发文，表示在疫情期间「跟风」开设口罩厂，惟随疫情结束，连续亏损近六年，本已考虑结束营业，但有感想证明自己「唔系靠运气行到今日」，最终透过努力经营，于2025年成功达到收支平衡！帖文引起网民热议，不少网民力撑品牌，「支持100%香港制造，加油。」即看下文了解详情。

港人疫情跟风开口罩厂奇迹生还！蚀本6年终达收支平衡

近日，有香港口罩品牌老板在Threads发文，表示自己在疫情期间「跟风开咗口罩厂」，但由于成立厂房时已接近市场高峰尾声，「所以我估唔到呢个傻仔决定，可以傻足咁多年。」老板指出在这六年来，厂房每月均处于亏损状态，更曾在2024年一度计划结束营业，「但唔知系唔系男人到中年，有一刻会突然想证明一次，我唔系靠运气行到今日，我系真系做得到。」

抱着这份不服输的精神，他开始努力经营口罩厂，白天亲自驻守厂房，监督生产流程；晚上则自学AI及市场推广技巧，「广告、短片、Threads、EDM（电子邮件行销），全部都试吓，一边做一边跌，一边起返起身。」终于在2025年，他成功令公司达致收支平衡，「我唔敢讲自己赢咗，但起码，我冇放弃。」

网民力撑：支持香港制造

帖文引起网民热议，不少网民力撑品牌，「大力支持，对上两年备孕+怀孕所以我大部分时间都仲系戴口罩，一直都用你哋，舒服同价钱极合理」、「支持100%香港制造，加油」、「求你唔好执，疫情到今日都仲戴住口罩，未有一日停过」、「你真系好坚毅，要向你好好学习呢种意志」、「就是因为made in Hong Kong我才坚持买你这个牌子的口罩，现在也继续用，搭巴士出入医院都有用口罩，家里常备两三盒。」

图片及资料来源：[email protected]

文：Y