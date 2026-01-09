Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人疫情跟风开口罩厂奇迹生还！蚀本6年终达收支平衡 盼证「唔系靠运气」 网民力撑：支持香港制造

生活百科
更新时间：17:44 2026-01-09 HKT
发布时间：17:44 2026-01-09 HKT

2020年新冠疫情爆发，香港出现「一罩难求」的局面，市民四处排队抢购口罩。不少港人见市场需求殷切，把握商机纷纷开设本地口罩厂。近日，有香港口罩品牌老板在社交平台上发文，表示在疫情期间「跟风」开设口罩厂，惟随疫情结束，连续亏损近六年，本已考虑结束营业，但有感想证明自己「唔系靠运气行到今日」，最终透过努力经营，于2025年成功达到收支平衡！帖文引起网民热议，不少网民力撑品牌，「支持100%香港制造，加油。」即看下文了解详情。

港人疫情跟风开口罩厂奇迹生还！蚀本6年终达收支平衡

近日，有香港口罩品牌老板在Threads发文，表示自己在疫情期间「跟风开咗口罩厂」，但由于成立厂房时已接近市场高峰尾声，「所以我估唔到呢个傻仔决定，可以傻足咁多年。」老板指出在这六年来，厂房每月均处于亏损状态，更曾在2024年一度计划结束营业，「但唔知系唔系男人到中年，有一刻会突然想证明一次，我唔系靠运气行到今日，我系真系做得到。」

抱着这份不服输的精神，他开始努力经营口罩厂，白天亲自驻守厂房，监督生产流程；晚上则自学AI及市场推广技巧，「广告、短片、Threads、EDM（电子邮件行销），全部都试吓，一边做一边跌，一边起返起身。」终于在2025年，他成功令公司达致收支平衡，「我唔敢讲自己赢咗，但起码，我冇放弃。」

网民力撑：支持香港制造

帖文引起网民热议，不少网民力撑品牌，「大力支持，对上两年备孕+怀孕所以我大部分时间都仲系戴口罩，一直都用你哋，舒服同价钱极合理」、「支持100%香港制造，加油」、「求你唔好执，疫情到今日都仲戴住口罩，未有一日停过」、「你真系好坚毅，要向你好好学习呢种意志」、「就是因为made in Hong Kong我才坚持买你这个牌子的口罩，现在也继续用，搭巴士出入医院都有用口罩，家里常备两三盒。」

图片及资料来源：[email protected]

文：Y

延伸阅读：地区康健中心健身设施超新净！完成1条件可免费用 网民大赞：器材新过康文署！

最Hit
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
7小时前
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
9小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
22小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
5小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
20小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
8小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
5小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT